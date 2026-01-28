Poder Judicial y la UAEMéx fortalecen lazos para una justicia más cercana y sólida

Toluca, Méx.- Con el objetivo de fortalecer la colaboración interinstitucional entre el ámbito académico y el jurídico, el presidente del Poder Judicial del Estado de México, Héctor Macedo García, sostuvo un encuentro con la rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Martha Patricia Zarza Delgado, en el que coincidieron en la importancia de sumar esfuerzos en beneficio de la sociedad mexiquense.

Luego de la reunión, a través de sus redes sociales, ambas autoridades, dieron a conocer que dialogaron sobre la necesidad de consolidar alianzas estratégicas que contribuyan al desarrollo integral del Estado de México, así como al fortalecimiento de una justicia más cercana, transparente, eficiente y confiable, respaldada por el conocimiento académico y la formación profesional.

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México destacó que el diálogo permanente entre instituciones es clave para atender los retos actuales en materia de justicia y educación.

En ese sentido, subrayó que la vinculación con la Máxima Casa de Estudios de la entidad representa una oportunidad para impulsar proyectos conjuntos, fomentar la investigación jurídica y fortalecer la capacitación de las y los profesionales del derecho.

“Estoy convencido de que el diálogo entre instituciones es fundamental para el desarrollo integral de las y los mexiquenses. Hoy tuve el gusto de reunirme con la rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México, Martha Patricia Zarza Delgado, con quien conversamos sobre la importancia de sumar esfuerzos y construir alianzas que fortalezcan el quehacer institucional”, expresó Macedo García.

Por su parte, la rectora de la UAEMéx resaltó la relevancia de mantener una relación cercana y colaborativa con el Poder Judicial del Estado de México, al considerar que el trabajo conjunto permite avanzar en el fortalecimiento institucional y en la formación de profesionales comprometidos con la legalidad y el servicio público.

“Siempre es un gusto coincidir, trabajar en conjunto y seguir abonando al fortalecimiento institucional en el Estado de México”, señaló Zarza Delgado tras el encuentro con el magistrado presidente.