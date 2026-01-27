DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

FIFA y su mundial 2026…solo para ricos

Los últimos dueños de la FIFA, Joao Havelange, Joseph Blatter y Gianni Infantino lo consiguieron: Convirtieron un deporte popular, callejero, que millones hemos practicado por gusto y su máxima competencia, el mundial de selecciones, en un hobby de ricos, excluyente, elitista, solamente accesible en el estadio para los dispuestos a pagar decenas de miles de dólares y/o centenas de miles de pesos y que desde el 2002 tampoco se puede observar en televisión abierta.

Hasta el mundial Francia 1998, ganado por el país anfitrión, los torneos eran transmitidos por las dos cadenas nacionales, Televisa y Azteca, que difundían todos los encuentros, incluso los no atractivos. Pero, a partir de la primera competencia con dos países sedes, Japón y Corea del Sur 2002, se PRIVATIZÓ, elitizaron la señal y ambas empresas comenzaron a transmitir apenas unos juegos, mucho menos de la mitad, cuando Sky se apropió de la máxima expresión del fútbol internacional.

Y, 24 años después, la exclusión de la FIFA contra el aficionado de a pie –el que pertenece a una clase media o popular, pero se muere por este deporte – no ha hecho más que aumentar, principalmente en países en desarrollo, como México. Y el experimento de Gianni Infantino de hacer supuestamente sedes a tres países (Estados Unidos, Canadá y el nuestro no solamente generó un embrollo logístico y deportivo, sino que lo convirtió en el mundial más caro de la historia: https://desdepuebla.com/2026/01/11/mundial-2026-el-mas-caro-de-la-historia-casi-900-pesos-por-ver-todos-los-partidos/

El de 2026 será un MEGANEGOCIAZO para Infantino y sus secuaces, que aumentaron de 32 a 48 las selecciones participantes con un discurso de inclusión, pero también tuvo que admitir públicamente su intención de ganar más dinero, aunque la calidad del producto, el fútbol, sea severamente mermada: https://www.infobae.com/america/deportes/2017/03/24/los-tres-argumentos-de-gianni-infantino-que-defienden-el-mundial-de-48-equipos/

LOS PARTIDOS EN MÉXICO…IGUAL DE CAROS, PERO CON MENOS CALIDAD QUE LOS DE EUA

La ambición de los usufructuarios principales de los mundiales de balompié no tiene límite, tampoco les importa acorrientar su producto, el máximo torneo de selecciones, como lo demuestra su intención de ampliar a 64 equipos en el torneo de 2030, pese a que ello implique que varias fases de la competencia sean aburridas, un desgaste enorme para los hacedores principales del producto, los futbolistas y hasta una extensión estúpida de la competencia: https://desdepuebla.com/2025/03/06/fifa-estudia-ampliacion-a-64-equipos-para-el-mundial-de-2030/

De acuerdo a la cadena especializada ESPN, si usted quiere ir al juego inaugural del mundial 2026 entre México y Sudáfrica, deberá estar dispuesto a desembolsar hasta ¡800 mil pesos!…por ver a dos selecciones que ¡de ninguna manera ganarán la competencia y que lo más probable es que ni siquiera lleguen a cuartos de final!: https://www.espn.com.mx/futbol/mundial/nota/_/id/16049083/fifa-mexico-vs-sudafrica-boletos-reventa-800-mil-pesos

Las migajas del mundial 2026 que Infantino y Estados Unidos arrojaron a México incluye juegos “TAN ATRACTIVOS”, como Uzbekistán VS Colombia, Túnez VS Japón o Sudáfrica contra Corea del Sur, pero los aficionados que quieran verlos en paquetes que incluyan avión y hotel deberán gastar desde 8 mil 750 hasta 15 mil 50 DÓLARES, conforme a la calidad de los servicios contratados.

FIFA 2026: DE ESTADOS UNIDOS…AUNQUE TRUMP PROVOQUE LA 3RA GUERRA MUNDIAL

Si usted quiere ver REALMENTE un buen encuentro del mundial 2026, como semifinal o cuartos de final en Boston, Dallas, Los Angeles, Kansas, Atlanta y Miami, algunas cadenas, como Qatar Airways, ofrecen hospedaje, traslado y entrada al partido desde 8 mil 850 hasta 15 mil 500 dólares.

Este contexto implica que las sobras del torneo que la FIFA y el verdadero país organizador, EUA, echaron a los aficionados mexicanos incluyen partidos nada atractivos…y a precios estratosféricos: https://desdepuebla.com/2023/05/19/historico-mexico-tendra-mas-partidos-en-el-mundial-del-2026/

Además del más caro, elitista, excluyente y largo de la historia, el de junio también será el mundial en que Infantino y la FIFA salieron del clóset, se quitaron las máscaras y se asumieron como viles empleados de Donald Trump y defensores de los intereses americanos, como lo demuestran sus silencios ante la invasión del presidente de Estados Unidos contra Venezuela y los ataques contra países y comunidades enteras, como Irán, Siria, palestinos, migrantes, latinos, etc: https://desdepuebla.com/2026/01/07/trump-justifica-a-agente-del-ice-que-mato-a-mujer-durante-redada-migratoria-en-minnesota/

La represión del ICE contra migrantes y los propios norteamericanos que protestan y las múltiples manifestaciones contra el gobierno de Trump tendrían que poner a la FIFA en alerta, ante la creciente posibilidad de que la violencia vuelva imposible realizar el torneo en Estados Unidos. Pero el órgano que rige el fútbol internacional y sus cabecillas mantienen un ominoso silencio, que los convierte en huelelillos del hombre que, todo apunta, quiere provocar la 3ra guerra mundial: https://desdepuebla.com/2026/01/07/trump-israel-rusia-y-china-la-ley-de-la-selva-prevalece-en-el-mundo-advirtio-luis-ochoa/.