UAEMéx impulsa prevención en salud sexual con pruebas accesibles y especializadas

Toluca, Méx.- La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), a través de la Clínica Multidisciplinaria de Salud (CMS), fortalece la prevención y detección oportuna en materia de salud sexual, al ofrecer pruebas especializadas a bajo costo para la comunidad universitaria y población en general.

De acuerdo con la Máxima Casa de Estudios, entre los servicios disponibles en la Clínica Multidisciplinaria se encuentran la prueba PCR para detección y genotipificación del Virus del Papiloma Humano (VPH), así como estudios para el diagnóstico de infecciones urogenitales.

Para que sean accesibles a la población en general y a la comunidad auriverde, la prueba PCR para detección y genotipificación del Virus del Papiloma Humano (VPH) tiene un costo de 900 pesos, con resultados disponibles en 48 horas, mientras que la prueba PCR para diagnóstico de infecciones urogenitales, que permite identificar enfermedades como clamidia, gonorrea y tricomoniasis, está disponible en 400 pesos, también con entrega de resultados en 48 horas.

Ambas pruebas se realizan bajo estándares clínicos confiables y con precios accesibles, lo que permite ampliar el acceso a servicios de salud preventiva.

La importancia de estas acciones radica en que, de acuerdo con datos del sector salud, el VPH es responsable de más del 99 por ciento de los casos de cáncer cervicouterino, uno de los principales padecimientos que afectan a las mujeres en México.

Asimismo, se estima que 8 de cada 10 personas sexualmente activas contraerán VPH en algún momento de su vida, muchas veces sin presentar síntomas.

En el caso de las infecciones de transmisión sexual, cifras oficiales indican que miles de casos de clamidia, gonorrea y otras infecciones no son diagnosticados oportunamente, lo que puede derivar en complicaciones como infertilidad, dolor pélvico crónico o mayor riesgo de transmisión.

La UAEMéx destacó que fomentar la detección temprana, el autocuidado y el acceso a información confiable es clave para reducir riesgos y promover una vida sexual responsable.

Las personas interesadas deben agendar una cita previa, el registro puede hacerse en línea a través del portal disponible en https://citascms.uaemex.mx o vía telefónica al llamar al 722 212 8027, con extensión 118 o 140, donde personal de la clínica orienta sobre horarios disponibles y requisitos. Este proceso permite organizar la atención y reducir tiempos de espera, garantizando que cada paciente reciba un servicio oportuno y especializado.