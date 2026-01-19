2.5 millones de litros de hidrocarburo recuperado en Puebla el año pasado, informó el titular de la SSP

* Francisco Sánchez comparece ante el Congreso por la glosa del primer año de gobierno

Desde Puebla

En el marco de la glosa del Primer Informe de Gobierno del mandatario estatal Alejandro Armenta Mier, el secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez, compareció ante el Congreso del Estado, donde destacó que en Puebla la seguridad pública es resultado de un trabajo permanente, decisiones responsables y un apego inquebrantable a la ley.

Durante su intervención, el funcionario subrayó que la estrategia estatal se ha desarrollado en estrecha coordinación con las instituciones de seguridad y procuración de justicia, en concordancia con la Estrategia Nacional de Seguridad impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Como parte de este esfuerzo, informó que se destinó una inversión histórica superior a mil 240 millones de pesos para fortalecer la presencia territorial y la capacidad operativa de las corporaciones.

Atención a las causas

En el eje de Atención a las Causas, Sánchez informó que las acciones de prevención del delito beneficiaron a 154 mil 973 personas en 119 municipios. Asimismo, la Unidad de Atención Inmediata a las Mujeres brindó 22 mil 717 servicios de atención a víctimas de violencia en 40 municipios.

La Policía Estatal Cibernética dio seguimiento a 12 mil 346 reportes relacionados con violencia en Internet, detectó 3 mil 156 aplicaciones fraudulentas y reportó mil 359 cuentas en redes sociales.

Para prevenir la extorsión, se fortaleció la atención ciudadana a través del número de denuncia anónima 089, mediante el cual se atendieron 4 mil 181 llamadas, evitando que se consumaran 3 mil 666 casos.

Consolidación de la Policía Estatal

En cuanto a la consolidación de la Policía Estatal, el titular de la dependencia informó sobre la incorporación de 271 nuevos policías estatales, egresados de la recién creada Universidad de las Ciencias Policiales y de la Seguridad. Además, se adquirieron 237 patrullas equipadas con cámaras para monitoreo en tiempo real, conectadas al C5i.

Destacó también la creación de la Policía Estatal Forestal, que realizó 2 mil 136 operativos contra incendios y atendió 4 mil emergencias. En materia de profesionalización, se llevaron a cabo 11 mil 525 evaluaciones de Control de Confianza y se emitieron 12 mil 110 Certificados Únicos Policiales. A ello se sumó un incremento del 15 por ciento al salario del personal de la Policía Auxiliar, beneficiando a 4 mil 226 trabajadoras y trabajadores.

Fortalecimiento de la inteligencia e investigación

En el eje de fortalecimiento de la inteligencia y la investigación, Sánchez detalló la instalación de 13 torres de videovigilancia con analíticos de reconocimiento facial y lectura de placas, así como la operación de seis Centros Estratégicos de Seguridad y Atención Turística en Puebla capital, San Martín Texmelucan, Ajalpan, Tepeaca, Tlatlauquitepec y Tepeyahualco.

Asimismo, mediante un pacto de corresponsabilidad, se logró la interconexión de mil 478 cámaras de fraccionamientos, negocios y colonias de la zona metropolitana con el C5i, además de la conexión de 5 mil 928 botones de alertamiento en el sistema RUTA y en establecimientos comerciales.

Coordinación interinstitucional

En materia de coordinación interinstitucional, Puebla se consolidó como referente nacional al recuperar más de 2.5 millones de litros de hidrocarburo robado. También se realizaron 302 mil 280 operativos y 179 mil 218 acciones preventivas, orientadas a fortalecer la presencia institucional y la proximidad social.

Como resultado de estas acciones, fueron detenidas 2 mil 802 personas y 99 objetivos prioritarios identificados como generadores de violencia. Además, se aseguró más de 14 kilogramos de marihuana, 12 mil 557 dosis de diversas sustancias ilícitas, así como 254 armas de fuego y 2 mil 985 cartuchos útiles.

Finalmente, el secretario destacó la firma de convenios de colaboración estratégica con los estados de Guerrero, Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca, Hidalgo y Morelos, con el objetivo de fortalecer el intercambio de información y las acciones conjuntas en el combate a la delincuencia.