uniRversO

Redacción

18 enero, 2026

Columnas

Columnas 0 Comments

Por Rocío Hernández Rogel

No porque este sea un tema muy sonado quiere decir que está siendo mirado y sostenido. Muchas veces solo tiene la resonancia porque hay muchas personas hablando y compartiendo información sobre ello, pero hay dos interrogantes: qué estamos comunicando y cómo lo estamos comunicando para que el tema de la depresión no solo sea moda o un tema por el cual solamente sirva de ancla para el consumismo y la mercadotecnia con intenciones no orientadas al compromiso social.

Qué bueno que hoy la nombramos, que sabemos que los síntomas que quizá tuvimos los de las generaciones de los 70´s, 80´s, 90´s y principios de los dos miles, no eran un invento, no eran un recurso para manipular o chantajear alos maestros/as, padres y madres, amigos/as, y parejas, era porque realmente vivíamos en una obscuridad que no sabíamos por qué llegaba ni cómo llegaba; de repente solamente nos dejaron de gustar cosas que disfrutábamos hacer, nos encerrábamos en la habitación con mayor frecuencia o preferíamos estar acompañados/as pero sin tener nuestra presencia, algunos otros refugiándose en alguna adicción como el ejercicio extremo, las drogas, el alcohol, el cigarro, el exceso de trabajo o estudio, las apuestas, otros no paraban de llorar, otros tantos se volvieron enojones e irritables, con nada sentían tranquilidad y así varias cosas, situaciones y emociones más que nos ponían inestables emocionalmente, pero que desconocíamos que eso sucedía.

Entonces hoy tenemos sobre la mesa la denominación, la información, los lugares a los cuales podemos acudir, pero entonces por qué sigue incrementando la estadística de suicidio, por qué ahora más jóvenes, adultos y adultos mayores tienen depresión, por qué ahora teniendo el conocimiento que antes no se tenía hay un colapso mayor.

Desde mi punto de vista y las experiencias que he tenido tanto personales como profesionales, creo que el enfoque ha continuado en el HACER y no en el SER. Me refiero a dejar de seguir produciendo y tratando de ejecutar más acciones para que vean que eres “funcional”, para que vean que sí estás haciendo lo que crees que todos están esperando que hagas, para que la competencia y el poder mal enfocado siga acrecentando y eso, por ende, siga frustrando. Creo que hoy tenemos más recursos para mirar hacia afuera que para adentro, cuando la respuesta siempre, siempre será, hacia el interior.

También añado algo importante: el sentido de responsabilidad. A veces es cómo lanzar la pelota a alguien, apuntar con el dedo y decir: “por culpa de las heridas de mi infancia”, “por culpa de mis papás”, “por culpa de la esposa”, “por culpa del esposo”, “por culpa de las traiciones de mis amigos/as”, “por culpa de mi hija/o que es rebelde”, “por culpa de mi jefe/a que me trata mal” y más culpas por mencionar; aquí es donde la responsabilidad se hace presente y miramos de frente a la depresión y nos sentamos a ver cuáles son las posibilidades de salir adelante, quitando al actor secundario y viendo fijamente al protagónico que eres tú.

El tabú de ir a terapia es para “locos” se está removiendo, si hoy ya tienes más información, si hoy más personas podemos entender lo que pasa, levántate y pide ayuda, porque no estás sola, no estás solo, aunque así tu mente te lo haga creer o se lo haga creer a alguien, no dejes de decir que lo puede hablar, lo puede escribir, lo puede gritar y seguro tendrá a alguien que pueda decirle que esa presión no es normal, pero está bien y hay solución…hay posibilidad mientras estemos vivos/as.

Porque recordemos que: en tiempos difíciles todo puede y va a cambiar, has superado algunos retos y esta vez no será la excepción, siempre hay algo que agradecer y es una experiencia que te ayudará a crecer.

Te mando un abrazo si pasas por esta situación, pero no olvides abrir la puerta para que la ayuda llegue.

No olvides formar tu frase.

Siempre hay algo para compartir, yo soy Ro y puedes seguirme en mis redes sociales y enviarme tus opiniones a: @elblogdero x: @LaRoHRoo o al mail: [email protected] que con gusto voy a leer.