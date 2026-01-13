Gobierno prepara vuelos para el aeropuerto de Puebla: Víctor Gabriel Chedraui

Erika Méndez

El gobierno de Puebla prepara vuelos para el Aeropuerto Internacional de Puebla (AIP), anunció Víctor Gabriel Chedraui, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico.

En conferencia de prensa, destacó que en febrero anunciarán las nuevas rutas directas, que también tendrán conexiones.

Serán con Guadalajara y Monterrey a fin de facilitar destinos como Madrid y que el aeropuerto de Puebla se consolide como un hub logístico.