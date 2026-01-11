uniRversO

Redacción

Redacción 11 enero, 2026

11 enero, 2026 Columnas

Columnas 0 Comments

Por: Rocío Hernández Rogel

Feliz 2026. Ya estamos de regreso en el uniRversO y es un gusto volver, deseándoles lo mejor para este año. Un año que nos empuja a avanzar con dirección.

Creemos que un año nuevo, la mayoría de las cosas tienen que “empezar de cero” o dejar de golpe otras, por ejemplo, un clásico es el ejercicio; suelen ser sedentarios y de golpe quieren hacer rutinas de expertos o estar horas en el gimnasio o parque.

Tenemos hábitos de muchos años arrastrando y las expectativas que nos colocamos iniciando un año o un nuevo ciclo son altas y al no alcanzarlas aparece la frustración.

Por ello, podemos ir paso a paso. Dándonos ese voto de confianza, identificando qué es lo que nos gustaría alcanzar, modificar, impulsar, quitar este año, el primer mes, la primera semana. Conócete para saber qué funciona mejor para ti, si metas a muy corto plazo o a largo plazo y cada que cumplas una reconócelo, agradécete; si no la cumples observa qué falló y replanteate la estrategia, pero siempre mírate con compasión, eres cualquier humano intentando un día a la vez y encontrarás aciertos, errores, apatía, desmotivación, inspiración y más que todo ello también te ayuda a mirarte y auotoconocerte en cada parte del proceso hacia el camino de ir siendo tú y lo que quieres para ti.

Esto me lleva a recordarte que lo que te plantees tiene que ser algo que tú y solo tú quieras y estés dispuesto/o a encaminar o materializar en tu vida. Es importante que no mires el camino ajeno queriendo hacerlo igual o esperando a que alguien te diga que lo hagas, porque los caminos y los anhelos son distintos a los de los demás y eso también hace que nos frustremos en el camino hacia querer lograrlos.

Hace poco comencé a escuchar el audio libro de “Hábitos atómicos” de James Clear, he estado tomando apuntes y una clave importante es que recordemos que no necesitamos el 100% cada día, es mucho más eficiente el 1% cada día, un paso a la vez por muy pequeño que creas que sea hará una diferencia importante y observa los sistemas o procesos que hacemos para realizar ese uno por ciento, porque James también lo dice: “los resultados no son el problema, el problema son los sistemas”; lo denomina la paradoja del problema.

Además nos obsequia cuatro reglas: