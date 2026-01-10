Policía federal detuvo a tres elementos de la secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla capital

Desde Puebla

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, por orden de Omar García Harfuch, se presentó este día en la de Seguridad Ciudadana de Puebla para la detención de tres elementos de la policía municipal.

Se trata de mandos de la Zona 2 y Zona 3.

En una estatregia de Cero Impunidad, el gobierno municipal de Puebla capital puso a disposición a los tres elementos por presuntas irregularidades y corrupción.

Uno de los detenidos son Kevin B. Con clave Titán 3 jefe de la zona 3, una mujer mando y un elemento de DRT de grupos especiales.

POSICIONAMIENTO DE LA SSC

*COMUNICADO*

En relación con el aseguramiento de servidores públicos en activo de seguridad pública, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), informa:

En un operativo interinstitucional encabezado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en el que además participaron la Fiscalía General del Estado (FGE), Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (MARINA), Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado, y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC); se cumplimentaron órdenes de aprehensión contra tres servidores públicos de esta corporación, para ser puestos a disposición de la autoridad judicial y así determinar su situación jurídica.

La SSC refrenda su compromiso y puntualiza la no tolerancia ante conductas contrarias a la legalidad por parte del personal adscrito a esta Secretaría.

Nuestro compromiso es mantener una capital en orden, a fin de salvaguardar la tranquilidad y bienestar de la ciudadanía para que las familias poblanas estén y se sientan seguras.