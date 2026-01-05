Policía estatal arresta a dos por ilícitos de salud

Ciudad de México.- Como resultado del Mando Unificado Zona Oriente, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), detuvieron a dos masculinos probables responsables de delitos contra la salud.

Los hechos ocurrieron cuando los elementos realizaban recorridos de vigilancia en la colonia Sagitario 8 sobre la avenida Gustavo Díaz Ordaz esquina con Emilio Portes Gil, momento en el que observaron a los sospechosos que viajaban a bordo de una motocicleta KTM, modelo 2022, color naranja con azul, quienes al notar la presencia policial actuaron de manera evasiva.

Los oficiales les marcaron el alto, y conforme al protocolo de actuación, realizaron una inspección donde aseguraron 28 bolsas color verde que contenían hierba seca con características a la marihuana, otras 24 bolsas con probable cocaína en piedra y 21 más con aparente cocaína en polvo.

Por tal motivo después de informales sobre el constitutivo del delito, así como los derechos que la ley les confiere, detuvieron a Brian “N” de 23 años y Ángel “N” de 21 años, quienes, junto con los indicios, fueron trasladados ante el Ministerio Público correspondiente, donde se inició la carpeta de investigación y determinará su situación jurídica.