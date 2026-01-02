Consolida Gobierno del EdoMéx un año de resultados en calidad, transparencia y participación ciudadana

Toluca, Méx.– El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de la Contraloría, consolidó durante 2025 uno de los periodos de mayor fortalecimiento institucional, al robustecer un modelo que garantiza el uso correcto de los recursos públicos y una mejora continua en todos los procesos administrativos, con ello, reafirma su compromiso con la calidad, la integridad y la transparencia en el servicio público.

Estos logros se registran a quince años de haber obtenido su primera certificación ISO 9001 por parte de Orion Registrar, Inc., USA. Además, de la transición a la norma ISO 9001:2015 y la incorporación del Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001:2016.

En congruencia con el Eje 1 “Cero Corrupción y Gobierno del Pueblo y para el Pueblo” del Plan de Desarrollo del Estado de México 2023–2029, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, los Sistemas de Gestión fortalecen la eficiencia operativa, la prevención y la rendición de cuentas.

Durante 2025, se realizaron más de 70 reuniones estratégicas con titulares y responsables de área, lo que fortaleció la coordinación interna y generó un modelo de operación más eficiente y cercano a la ciudadanía.

En materia de auditoría, se ejecutaron 123 revisiones, dentro de los plazos establecidos. El Laboratorio de Análisis y Verificación de Calidad de Materiales de Construcción realizó 64 auditorías e inspecciones para reforzar las acciones de control y supervisión, todas entregadas conforme a la normativa vigente.

El Sistema de Atención Mexiquense (SAM) dio respuesta —dentro del día hábil siguiente— a más de 19 mil reportes entre denuncias, sugerencias y reconocimientos. Asimismo, se resolvieron 220 expedientes de responsabilidades administrativas, de esta manera se reafirma la política de cero tolerancia a la ilegalidad.

La participación ciudadana alcanzó cifras históricas a través de los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia (Cocicovi), con tres mil 137 comités constituidos, seis mil 965 visitas de seguimiento y dos mil 652 informes finales integrados. En obra pública, se realizaron mil 787 acciones de constitución y asesoría, y cuatro mil 547 visitas de seguimiento. En programas sociales, se conformaron mil 350 comités, por encima de los mil 318 previstos.

En materia tecnológica, la Secretaría registró un avance cercano al 100 por ciento en el desarrollo y actualización de plataformas institucionales, con niveles de atención en soporte técnico superiores al 99 por ciento.

Las auditorías interna y externa realizadas en septiembre, noviembre y diciembre, respectivamente, confirmaron la solidez del Sistema de Gestión, al registrar cero no conformidades y procesos alineados a estándares internacionales.

En el año, se impartieron capacitaciones especializadas a más de 82 servidoras y servidores públicos y se creó el primer Círculo de Calidad. Además, el 27 de octubre se publicó la Metodología de Mejora Continua, como herramienta clave para la innovación institucional.

El cierre de 2025 reafirma que la Secretaría de la Contraloría cuenta con un sistema de gestión sólido, confiable y orientado al ciudadano, sustentado en la rendición de cuentas, la participación social y la mejora continua. Su compromiso es claro: los recursos públicos pertenecen al pueblo y deben administrarse con integridad, transparencia y eficiencia.