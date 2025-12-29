IMPORTANCIA DE LA LACTACIA MATERNA

Daniel Valdez García

Daniel Valdez García 29 diciembre, 2025

Columnas

Columnas 0 Comments

Pbro. Dr. Daniel Valdez García.

INTRODUCCIÓN

Hemos celebrado recientemente la Navidad, misterio que vuelve a poner ante nuestros ojos el nacimiento del Niño Jesús: la vida de Dios que se hace cercana, frágil y confiada a los brazos de una madre. En Belén se recuerda también “la Gruta de la Leche”, una tradición cristiana —no contenida en los evangelios canónicos (Mateo, Marcos, Lucas y Juan)— que, aun así, señala con fuerza la ternura concreta con la que Dios quiso entrar en nuestra historia. Y el Evangelio mismo recoge esta bienaventuranza (Lc 11,27): “¡Dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron!”.

A la luz de esta mirada creyente, deseo compartir con ustedes una reflexión divulgativa sobre el puerperio y la lactancia, como expresión de cuidado, entrega y protección de la vida que comienza. Celebrar el nacimiento real del Hijo de Dios entre nosotros no puede reducirse a un recuerdo piadoso: es una invitación a renovar nuestro compromiso con una vida más auténtica, más responsable y más cuidada, especialmente con quienes menos pueden defenderse: los niños recién nacidos.

Con este marco de referencia, se describe a continuación el periodo posterior al nacimiento y sus elementos principales

El puerperio o “cuarentena”(aprox. 40 días) es el periodo posterior al parto en el que la madre se recupera física y emocionalmente y se establece la lactancia materna. Se recomienda iniciar la lactancia en la primera hora de vida y mantenerla exclusiva durante 6 meses, ya que contribuye a la salud del bebé y favorece la contracción y recuperación del útero.

Puerperio (posparto)

Fases: inmediato (primeras 24–48 h), mediato (hasta el día 7–10) y tardío/alejado (hasta 40–45 días).

Cambios físicos habituales: sangrado vaginal (loquios) que va disminuyendo, involución uterina y posibles cambios de humor o tristeza posparto asociados a cambios hormonales.

Cuidados básicos: descansar, alimentarse bien, mantener higiene en la zona de puntos si los hay, y vigilar señales de alarma como fiebre o sangrado excesivo.

Lactancia materna

Recomendación: lactancia exclusiva y a demanda (día y noche) durante 6 meses; luego continuar junto con alimentación complementaria hasta los 2 años o más.

Beneficios: aporta defensas al bebé; en la madre favorece la contracción uterina y se asocia con menor riesgo de cáncer de mama y ovario, además de apoyar la recuperación del peso.

Técnica de agarre: boca bien abierta, labios hacia afuera, nariz alineada frente al pezón y succión sin dolor.

Apoyo: el calostro de los primeros días es especialmente importante. Si hay dolor, grietas o dudas, se recomienda consultar con una matrona o asesora de lactancia.

Recomendaciones generales

Alojamiento conjunto: madre y bebé juntos las 24 horas para facilitar el vínculo y la lactancia.

Evitar al inicio: biberones, tetinas y chupetes en los primeros días para no dificultar el aprendizaje de la succión.

Apoyo emocional: buscar acompañamiento en la pareja o red cercana.

En continuidad con lo anterior, se presenta el siguiente apartado, centrado en el eje temático del texto y en algunas observaciones sobre su variabilidad

La lactancia materna, recomendada de forma exclusiva por seis meses y complementada hasta los dos años o más, es fundamental para reducir la morbimortalidad infantil y prevenir enfermedades crónicas, según guías de la OMS y AAP. Ofrece beneficios nutricionales, inmunológicos y emocionales para el binomio madre-hijo.

La composición de la leche materna cambia de forma continua: no solo de un día a otro, sino también a lo largo del mismo día. Estos cambios ayudan a adaptarla a las necesidades del bebé.

Cambios a lo largo del día (ritmo circadiano): La leche puede contribuir a regular el “reloj interno” del lactante.

Mañana vs. noche: Por la mañana suele producirse mayor volumen y una composición más estimulante (por ejemplo, con más cortisol), lo que favorece la vigilia. En cambio, por la noche la leche tiende a contener más componentes asociados a la relajación y el sueño (como melatonina y triptófano).

Adaptación continua: La leche también se ajusta según la edad del bebé, el entorno (por ejemplo, puede ser más “aguada” en climas calurosos para favorecer la hidratación) y el estado del bebé (incluso cuando está enfermo).

Si se extrae leche: Puede ser útil etiquetarla con la hora de extracción, ya que su efecto puede variar si fue producida de día o de noche.

Aun así, toda la leche materna es adecuada para el bebé, sin importar la hora en que se produzca.

Además, el entorno donde vive la familia (por ejemplo, zona árida, boscosa o de tundra) puede influir en las necesidades del bebé, y la leche materna tiende a ajustarse para aportar lo que requiere en cada contexto.

CONCLUSION

Que esta reflexión no se quede solo en ideas bien ordenadas o en información aprendida, sino que se traduzca en una mirada nueva: la de quien reconoce en cada vida que comienza un don sagrado y una responsabilidad compartida. La Navidad nos recuerda que Dios eligió hacerse pequeño y vulnerable; por eso, cada vez que cuidamos, acompañamos y defendemos a los más frágiles, hacemos visible el Evangelio en lo cotidiano.

Como comunidad en formación, estamos llamados a crecer no solo en conocimientos, sino también en sensibilidad y compromiso. Que el Señor nos conceda un corazón atento, manos disponibles y palabras que sostengan; y que María, Madre que recibió y guardó la vida, nos enseñe a acoger, proteger y servir con ternura y firmeza. Así, nuestra fe se hará concreta: una fe que cuida, una fe que acompaña, una fe que construye esperanza.

A continuación se incluye la bibliografía consultada para ampliar y verificar la información presentada.

