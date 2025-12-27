Policías municipales evitan suicidio de mujer en Avenida Central de Ecatepec

Ecatepec, Méx.- Policías municipales evitaron el suicidio de una mujer quien pretendía lanzarse de un puente en Avenida Central, y a quien brindaron contención psicológica, la llevaron sana y salva con sus familiares y les otorgaron asesoría para el apoyo de la víctima.

Fueron elementos del sector 20 quienes detectaron a una femenina de 31 años quien pretendía atentar contra su vida, por lo que los uniformados dialogaron con ella y la resguardaron para evitar riesgos.

Al sitio acudió personal de la Unidad de Atencion a Víctimas que se entrevistó con la femenina, quien señaló que hace años fue diagnosticada con trastorno de ansiedad y depresión.

Luego de diversos diálogos con ella aceptó ser reintegrada con su red familiar de apoyo y fue trasladada a un domicilio en la colonia Nueva Atzacoalco, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

En este lugar, los policías de Ecatepec dialogaron con la abuela de la afectada a quien brindaron orientación para que la femenina reciba ayuda de profesionales para su atención médica y evitar que pueda poner de nuevo su vida en riesgo.