Se incorporan 996 nuevos policías al EdoMéx; casi la mitad son mujeres

Toluca, Méx.- El Estado de México sumó 996 nuevos elementos a sus corporaciones de seguridad pública, tras la conclusión de cursos de formación policial impartidos en la Universidad Mexiquense de Seguridad, en un proceso donde la participación de las mujeres alcanzó el 43 por ciento del total de egresados.

Las y los nuevos policías se integrarán a tareas de proximidad estatal y municipal, así como a funciones de custodia penitenciaria, con el objetivo de reforzar las acciones de prevención, atención ciudadana y vigilancia en la entidad más poblada del país. De acuerdo con la distribución oficial, 501 egresados se incorporarán a la Policía de Proximidad Estatal, 276 a la Policía de Proximidad Municipal y 219 a la Policía de Custodia Penitenciaria.

La incorporación de mujeres a las filas policiales fue uno de los aspectos destacados del proceso de formación. Para muchas de ellas, concluir el curso representó no sólo una meta profesional, sino también la oportunidad de acceder a un empleo formal y estable en un ámbito que históricamente ha tenido una mayor presencia masculina. Algunas egresadas coincidieron en que el proceso implicó enfrentar retos personales y familiares, así como una preparación física y académica exigente.

Los cursos de formación tuvieron una duración aproximada de seis meses y estuvieron orientados al fortalecimiento de capacidades operativas, principios de proximidad social y atención a la ciudadanía, como parte de la estrategia estatal para contar con cuerpos policiales mejor preparados y con mayor vínculo con la comunidad.

Durante la ceremonia de clausura, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez señaló que el fortalecimiento de las instituciones de seguridad es una de las prioridades de su administración, y subrayó que se mantiene una coordinación permanente con el Gobierno de México para atender las causas y consecuencias de la inseguridad en la entidad.

Con la incorporación de estos casi mil nuevos elementos, el gobierno estatal busca reforzar la cobertura y presencia policial en beneficio de cerca de 18 millones de habitantes, en un contexto donde la profesionalización y la inclusión de mujeres en las corporaciones se perfilan como ejes centrales de la política de seguridad pública.