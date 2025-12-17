Gobierno federal llama al diálogo ante amenazas de bloqueo de productores agrícolas

Ciudad de México.- Ante las amenazas de cerrar puentes fronterizos y autopistas por parte de un grupo de productores agrícolas, el gobierno federal respondió a través de las secretarías de Gobernación (Segob) y Agricultura, las cuales afirmaron que el campo mexicano es una prioridad para la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Mediante un comunicado conjunto, ambas dependencias hicieron un llamado a los manifestantes a privilegiar el diálogo y la negociación, con el fin de evitar afectaciones a terceros, así como impactos negativos en la economía y la movilidad de las personas. Destacaron que el gobierno ha otorgado apoyos económicos directos a los productores para el fortalecimiento de sus parcelas.

“Ante las amenazas de bloqueo en puentes fronterizos y autopistas por parte de un grupo de productores agrícolas, el gobierno de México informa que el campo ha sido y seguirá siendo una prioridad nacional, y hoy, a diferencia del pasado, los apoyos llegan de manera directa, justa y transparente a quienes más los necesitan, fortaleciendo la producción y el bienestar de las comunidades rurales”, señala el documento.

Las dependencias informaron que, hasta este martes 16 de diciembre de 2025, alrededor de 2.8 millones de pequeños productores agrícolas han recibido apoyos económicos para parcelas de hasta 10 hectáreas, y que actualmente se encuentran en proceso de validación pagos pendientes para un sector de productores.

Precisaron que están en revisión los expedientes de 6 mil 279 productores de trigo panificable del ciclo otoño–invierno 2024–2025, provenientes de 11 estados del país, a fin de concretar el pago de los incentivos correspondientes.

Asimismo, se contempla el pago a 47 mil 593 productores de maíz del ciclo primavera–verano 2025, quienes serán beneficiarios de un apoyo complementario de 950 pesos por tonelada, adicional al precio de venta del grano.

En el caso del arroz, la Secretaría de Agricultura anunció que publicará la mecánica operativa para el pago de incentivos correspondientes a los ciclos primavera–verano 2024 y otoño–invierno 2024–2025, lo que beneficiará a 2 mil 706 productores de los estados de Campeche, Nayarit, Michoacán, Colima, Morelos, Jalisco, Tabasco y Veracruz.

Finalmente, el gobierno federal apeló “a la solidaridad para no afectar a transportistas, empresas ni a nuestros paisanos que, en estas fechas, se trasladan por las carreteras para reencontrarse con sus familias y celebrar las fiestas decembrinas”, reiterando que las puertas del diálogo institucional permanecen abiertas para atender cualquier inconformidad del sector.