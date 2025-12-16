PAVIGUE anunció “Corriendo Fin de Año 2025”

Toluca, Méx.- Toluca volverá a vestirse de deporte y energía para despedir el año con la 9ª edición de la carrera atlética “Corriendo Fin de Año 2025”, una de las competencias más tradicionales de la capital mexiquense, que se celebrará el sábado 28 de diciembre, a partir de las 7:30 horas, con salida frente al Estadio Alberto “Chivo” Córdova, sobre la Avenida Vicente Guerrero.

Este evento marcará el cierre del calendario deportivo anual en la ciudad y mantiene viva una tradición inspirada en una de las carreras más emblemáticas de Sudamérica, la cual conmemora el Año Nuevo en São Paulo, Brasil.

Durante la presentación oficial, Luis Pineda, miembro y juez de la Federación Mexicana de Atletismo, recordó que se trata de una competencia con historia y arraigo. “Es una carrera con mucha tradición que desde 1985 se corre en la Ciudad de México y desde hace ocho años se realiza en Toluca”, señaló Pineda, quien acudió acompañado de la destacada atleta Esmeralda Rebollo, ganadora de las dos primeras ediciones en territorio mexiquense.

En su intervención, Felipe Suárez, presidente del comité organizador, subrayó que “Corriendo Fin de Año” no solo fomenta la actividad física, sino que también se ha convertido en una tradición para atletas y familias que buscan cerrar el año de manera saludable. Asimismo, destacó que corredores mexiquenses han tenido participaciones sobresalientes en la competencia de São Paulo, fortaleciendo el prestigio del atletismo local.

La justa contará con distancias de 6.5 y 13 kilómetros, con categorías juveniles y másters. Para los 13 kilómetros, la categoría libre será hasta los 39 años; máster hasta los 49; veteranos hasta los 59; y veteranos plus para mayores de 60 años. Además, se realizarán actividades especiales para la categoría infantil.

Se repartirá una bolsa de 60 mil pesos en premios, tanto para los 13 como para los 6.5 kilómetros, además de rifas entre los participantes. Las inscripciones tienen un costo de 450 pesos y estarán disponibles hasta agotar cupo en el Parque Vicente Guerrero o en línea a través de Asdeporte.

Se espera la participación de alrededor de mil 500 corredores, por lo que las vialidades se cerrarán desde las 6:30 horas. La ruta incluirá la Avenida Vicente Guerrero y parte de Paseo Matlatzincas, con clausura programada para las 11:00 horas.