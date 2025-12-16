Huixquilucan impulsará políticas sobre educación sexual para prevenir embarazo adolescente

Huixquilucan, Méx.- Durante la toma de protesta del Grupo Municipal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes en Huixquilucan, la presidenta municipal Romina Contreras Carrasco, se comprometió a seguir trabajando y desarrollando políticas públicas de educación sexual para prevenir y reducir el embarazo en adolescentes.

Dijo que, además de reforzar las estrategias y acciones coordinadas para reducir el embarazo adolescente, se brindarán las herramientas a los jóvenes en educación sexual y dar a conocer sus derechos en este rubro.

Luego de la instalación y toma de protesta del Grupo Municipal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes en Huixquilucan, Contreras Carrasco informó que esta iniciativa tiene como objetivo principal apoyar a los adolescentes y jóvenes a que tomen decisiones responsables sobre su sexualidad y reducir la tasa de embarazos no deseados.

Dijo que el embarazo precoz, es un fenómeno que se presenta a nivel mundial y que trae diversas consecuencias en la salud y en la sociedad, ya que, en la mayoría de los embarazos adolescentes no deseados, se pone en riesgo la vida de la madre por la desinformación que existe, “es por eso que implementamos esta estrategia para trabajar en equipo e implementar políticas públicas en beneficio de los jóvenes”, apuntó la presidenta municipal.

Durante la Primera Sesión Ordinaria del Grupo Municipal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes en Huixquilucan, se tomó protesta a los integrantes de este órgano multidisciplinario conformado por autoridades y ciudadanos, el cual quedó integrado por la alcaldesa Romina Contreras Carrasco, como coordinadora y la directora general de la Mujer, Margarita López Trejo, como secretaria técnica.