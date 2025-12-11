Gusano barrenador provoca pérdidas por más de 15 mil millones de pesos

Ciudad de México.- El cierre de la frontera de Estados Unidos a los becerros en pie provenientes de México, debido a la presencia del gusano barrenador del ganado, ha generado pérdidas acumuladas superiores a 15 mil millones de pesos, informó Homero García de la Llata, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG).

García de la Llata detalló que, desde noviembre de 2024, un millón de cabezas de ganado no pudieron exportarse, lo que significó una merma de 12 mil millones de pesos para los productores. A ello se suman tres mil millones en gastos logísticos, tratamientos e inspecciones realizados bajo el Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal (DINESA).

El líder ganadero señaló que aún falta calcular el impacto económico en miles de ranchos y ejidos que han tenido que invertir en productos para prevenir heridas y atender casos de miasis en su ganado.

Hasta el momento, se han registrado 11 mil casos de miasis en ganado bovino. Chiapas encabeza la lista con casi cinco mil reportes, seguido por Oaxaca y Veracruz, con alrededor de mil 500 cada uno. También se han documentado casos en Yucatán, Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Puebla, Guerrero, Querétaro, Nuevo León, Morelos y Jalisco.

García de la Llata reconoció que existe un subregistro, pues algunos productores no reportan los brotes, especialmente en estados del sur donde la plaga es más común. Sin embargo, insistió en que es imprescindible notificar a la autoridad sanitaria para evitar una mayor propagación.

Además del impacto en el sector ganadero, alertó sobre un riesgo de salud pública debido a los 2 mil 242 casos de miasis en perros reportados en todo el país. Por ello, pidió que otras instancias federales se involucren en la orientación y atención a la población.

En conferencia de prensa, García de la Llata hizo un fuerte llamado a acopiadores y engordadores para que no evadan los controles sanitarios, como ocurrió recientemente con ganado movilizado hacia Nuevo León y el centro del país. Advirtió que el DINESA podría endurecer aún más las medidas ante cualquier intento por eludir los protocolos.

Anunció también la implementación del programa “Proveedor Confiable”, coordinado con Senasica, que establecerá corresponsabilidad total y sanciones severas para cualquier empresa que contribuya a la diseminación de la plaga.

García de la Llata agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum y a las secretarías de Economía y Hacienda por su apoyo para detener las importaciones indiscriminadas de carne de res, particularmente de Brasil, país con el que México no tiene tratado comercial.

Propuso fijar un cupo máximo de 70 mil toneladas de importación para proteger la cadena productiva nacional, y denunció que algunas grandes empresas presionan para mantener abierta la frontera, pese al riesgo que ello representa.

“El precio de la carne no ha bajado, aunque ya entraron 150 mil toneladas de otros países. Algunos comercializadores están haciendo su agosto”, concluyó el presidente de la CNOG.