CANACO distingue a participantes del concurso “Héroes contra la Corrupción”

Toluca, Méx..– En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, que se conmemora cada 9 de diciembre, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2003, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo del Valle de Toluca, encabezada por Fernando Reyes Muñoz, llevó a cabo en el Planetario de Toluca la ceremonia de premiación del concurso “Héroes contra la Corrupción”, una iniciativa orientada a fomentar la cultura de la legalidad, la integridad y la participación ciudadana entre niñas, niños y jóvenes.

En esta edición del concurso se recibieron más de 60 trabajos en por categoría, superando las expectativas y confirmando el creciente interés de la comunidad estudiantil por reflexionar y proponer soluciones frente a la corrupción, a través de las categorías de dibujo y cuento.

El evento fue encabezado por Fernando Reyes Muñoz, presidente de la Cámara, quien destacó que este tipo de iniciativas fortalecen la formación de valores desde edades tempranas. “La lucha contra la corrupción comienza con la educación y con el ejemplo. Estos trabajos nos demuestran que las nuevas generaciones tienen una visión clara sobre el país que desean construir”.

Por su parte, Óscar Bazán Alatorre, vicepresidente de Integridad y Prevención de la Corrupción, subrayó que la participación juvenil es un pilar para el cambio social. “Sembrar valores de honestidad y responsabilidad es una tarea permanente. Hoy reconocemos no solo el talento, sino el compromiso de quienes se atrevieron a imaginar un México más transparente”, expresó.

En la premiación estuvieron presentes los vicepresidentes y miembros del jurado Amparo Ceballos Munguía y Jéssica Raquel Pérez Hernández, respectivamente, quienes se encargaron de deliberar a las y los ganadores y resaltaron que cada trabajo presentado representa una aportación valiosa a la construcción de una cultura de la legalidad. “La corrupción no se combate únicamente con normas, sino con conciencia social. Este concurso es muestra de que vamos por el camino correcto”, señalaron.

Durante la ceremonia se entregaron reconocimientos y premios a los primeros lugares de cada categoría, consistentes en laptops y tabletas electrónicas, como incentivo al talento, la creatividad y la participación, resultando ganadores en la categoría de cuento: Sofía Manjarrez Camacho y Karla Sarahi Márquez Torres en primer y segundo lugar respectivamente; en la categoría dibujo, el primer lugar fue para Valeria Martínez Escobar y el segundo para Esperanza Palomares Reyes. Mientras que en la categoría de Ensayo, el comité dictaminador la declaró desierta, debido al bajo número de trabajos recibidos y al incumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria.

El concurso estuvo abierto desde el mes de noviembre y estuvo dirigido a niñas, niños y jóvenes de entre 9 y 20 años, con el objetivo de inspirar a las nuevas generaciones a imaginar un país sin corrupción, promoviendo la reflexión, la educación y la creatividad como herramientas de cambio, a través de las categorías: Dibujo, para niñas y niños de 9 a 11 años, con el tema: ¿Cómo combatirías la corrupción? Cuento, para jóvenes de 12 a 15 años, con el tema: ¿Cómo terminarías con la corrupción?

Con estas acciones, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo del Valle de Toluca reafirma con estas acciones su compromiso con la promoción de la transparencia, la rendición de cuentas y la formación de ciudadanos íntegros.