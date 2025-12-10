Avanza la conciliación laboral en el EdoMéx a cinco años del nuevo modelo de justicia

Foto: Jaime Arriaga

Toluca, Méx.– A cinco años de la implementación del nuevo modelo de justicia laboral en sede judicial, el Poder Judicial del Estado de México (PJEM) destacó avances significativos en conciliación, modernización institucional y resolución eficiente de conflictos. Autoridades judiciales y laborales coincidieron en que estas transformaciones han permitido consolidar un entorno de certeza jurídica y paz social sin precedentes en la entidad.

Durante la ceremonia conmemorativa realizada en la Escuela Judicial, el magistrado Edgar Hernán Mejía López, en representación del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Macedo García, afirmó que el Estado de México vive “una evolución, revolución y transformación laboral”, resultado del trabajo coordinado entre poderes públicos, sindicatos, sector empresarial y personal jurisdiccional.

Mejía López subrayó que uno de los indicadores más relevantes del nuevo modelo es la ausencia de huelgas en los últimos años, lo que atribuyó a mecanismos de conciliación fortalecidos y a instituciones más confiables. “No hay ningún conflicto ni huelga registrados. Es evidencia de justicia eficiente, conciliación y estabilidad laboral”, señaló.

Añadió que, desde la puesta en marcha de los tribunales laborales en 2020, el PJEM ha resuelto más de 36 mil asuntos, lo que representa una transformación operativa “real y tangible”. De ellos, 52% se solucionaron mediante conciliación sin necesidad de una sentencia.

El magistrado destacó que, en el marco del Día Internacional contra la Corrupción, refrenda el compromiso del Poder Judicial de seguir mejorando tiempos de resolución, ampliar el uso de tecnologías y mantener una justicia cercana y sensible para las partes involucradas.

Durante el acto, Mejía López entregó un reconocimiento a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez por su participación en la implementación de la reforma laboral. El galardón fue recibido por el secretario del Trabajo, Norberto Morales.

En su intervención, el secretario Norberto Morales destacó que el nuevo modelo ha consolidado un clima laboral donde el diálogo y la conciliación son la vía preferente para resolver diferencias. “Hablar de paz social en el Estado de México es hablar de la capacidad para el diálogo. En cinco años hemos construido juntos un ambiente de confianza y apertura”, afirmó.

Resaltó que la entidad registra uno de los mayores avances nacionales en el cierre de juntas de conciliación y arbitraje, con más del 83% del rezago abatido. Actualmente, señaló, los asuntos laborales se resuelven en un máximo de ocho meses, cuando antes podían extenderse durante años.

Advirtió también que el crecimiento acelerado de nuevos sindicatos requiere vigilancia para garantizar procesos legales y proteger la libertad sindical sin distorsionar su función.

El magistrado Fernando Díaz Juárez destacó que el PJEM se ha consolidado como referente nacional desde que asumió la operación de los tribunales laborales en noviembre de 2020. Recordó que la justicia laboral dejó de ser administrativa y ahora se basa en principios jurisdiccionales de transparencia, imparcialidad y certeza jurídica.

Subrayó que más de la mitad de los casos judicializados se resuelven mediante conciliación, lo que demuestra la confianza de trabajadores y empleadores en el proceso. “No se ha registrado una sola huelga en cinco años. La estabilidad es producto del diálogo respetuoso y permanente”, afirmó.

Díaz Juárez añadió que la experiencia mexiquense demuestra que la competitividad económica y la dignidad del trabajo humano son “intereses complementarios”.

El Poder Judicial informó que los tribunales laborales operan con herramientas tecnológicas como expediente electrónico, firma digital, videograbación y salas equipadas para la proyección de evidencia, lo que ha permitido agilizar procesos y fortalecer la transparencia. Además, el PJEM cuenta con certificaciones en calidad, seguridad de la información y protección de datos.

El modelo mexiquense ha sido replicado en otras entidades: 27 estados han recibido capacitación, modelos operativos o plataformas desarrolladas en el Estado de México.

Según la institución, la consolidación del sistema fomenta la inversión, brinda seguridad jurídica y contribuye a generar empleos en un clima de armonía social. Los tribunales atienden procedimientos individuales, ordinarios, colectivos, de huelga y otros procesos especializados.

A cinco años de su implementación, el nuevo modelo de justicia laboral se perfila como uno de los más sólidos y eficientes del país, sostenido por la conciliación, la profesionalización jurídica y la colaboración entre los actores del mundo laboral.