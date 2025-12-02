No está confirmada la compra de Agua de Puebla por una empresa filipina: Armenta

Desde Puebla

El gobernador Alejandro Armenta Mier aseguró que no está confirmada la compra de Agua de Puebla por la empresa filipina Manila Warter.

En conferencia de prensa, dijo que tiene conocimiento sobre los acercamientos con la firma, pero no hay un contrato formal.

Mientras avanzan las definiciones, su gobierno continuará con el plan hídrico que incluye la limpieza del Río Atoyac, el aprovechamiento del lago de Valsequillo.

Así como el fortalecimiento con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para sanear mayores cantidades de agua.