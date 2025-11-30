GRILLANDO

José Elías Nader Mata

José Elías Nader Mata 30 noviembre, 2025

30 noviembre, 2025 Columnas

Columnas 0 Comments

Recuerdo cuando uno iba a comprar sus cartones de cerveza al viejo edificio de lo que había sido la sede de la histórica Compañía Cervecera de Toluca y México que está ubicado sobre la avenida Hidalgo, frente al Jardín Zaragoza, una propiedad de la familia DIEZ, que después fue la casa de mi chela favorita, que es la Victoria y de la Corona.

Con el tiempo, don VALENTÍN DIEZ hizo de este edificio un Centro Cultural que actualmente lleva el nombre de Tolzú y que se ha convertido en una de las principales aportaciones culturales, deportivas y de entretenimiento para el Valle de Toluca, pues con instalaciones impecables y emotivas, es un punto de referencia para toluqueños, mexiquenses y visitantes de otros lugares.

Su directora y mi amiga SUSANA MIRANDA, ha hecho un gran trabajo, pues es una mujer profesional e inteligente, además de que tiene un vínculo histórico con el Centro Tolzú, pues hace algunos años ahí trabajó su abuelo RAMÓN MIRANDA ROMÁN, a quien se le recuerda por su calidad humana y profesional, aquella con la que sacó adelante a sus cuatro hijos y que le hizo ganar la confianza de don NEMESIO DIEZ, quien después lo nombró el encargado de la distribuidora de Grupo Modelo en Ixtapan de la Sal y el sur mexiquense.

Por ello, es que SUSANA, de la mano de un nutrido y profesional equipo de trabajo, ha logrado consolidar el Centro Tolzú para que podamos disfrutar de actividades, exposiciones, actividades y proyecciones de cine, en lo que es la segunda pantalla más grande del país, una gran experiencia y donde hace unas semanas me lancé a ver la película de El Conjuro gracias a la invitación de Cinedot.

Son contados los empresarios mexicanos que le han sumado de forma auténtica y filantrópica a la vida del pueblo mexicano, por lo que debemos reconocer lo que la familia DIEZ y en especial, don VALENTÍN DIEZ, le ha aportado a su querida Toluca, al Estado de México y al país, siendo el Centro Tolzú un ejemplo de ello, un espacio con un valor sentimental e histórico que es dedicado a que el pueblo nutra su alma, ya que es fundamental que todas y todos trabajemos en impulsar la felicidad como elemento básico para reconstruir el tejido social.

Así que vayan al Centro Tolzú, disfrútenlo, aprovéchelo con sus familias y seres queridos, pues éste es el tipo de espacios, donde a través de la cultura, el deporte, el arte y el entrenamiento, podemos sumarle momentos especiales a la vida, aquella que como siempre lo he dicho, se construye por momentos y los recuerdos que guardamos en el corazón.

LA GRÁFICA DE HOY

De comunicador DANIEL SÁNCHEZ ARRIAGA, es del partido en el que mi Toluca logró su pase a la semifinal de la Liga MX después de empatar a ceros ante Juárez en el estadio Nemesio Diez, pero imponerse en el marcador global por 2 goles a 1.

Y es que, cuando se ama a un equipo de futbol, siempre queremos verlo ganar, por ello, es que la ilusión por el bicampeonato del Toluca está más viva que nunca, una ilusión de miles de aficionados que se dieron cita al estadio o que siguen a la escuadra a través de las transmisiones, todo con el sueño de que los Diablos sigan avanzando hasta levantar el anhelado trofeo.

Con chamarras y bufandas para contrarrestar el frío de la capital mexiquense, la lógica nos indicaba que el equipo escarlata lograría ampliar la ventaja del partido de ida de Cuartos de Final ante Juárez y que había quedado 2 a 1, sin embargo, en esta ocasión los astros no se alinearon y las cosas no resultaron como al equipo y a la afición le hubiese gustado.

En los primeros minutos PAULINHO mandaría el esférico a las redes de la portería enemiga, sin embargo, se marcaría fuera de lugar y el grito de gol quedaba ahogado el resto del partido, pues a lo largo de los más de 90 minutos, se registraron varias llegadas escarlatas a través del delantero portugués, de HELINHO, ANGULO y otros jugadores, que no pudieron afinar la puntería para abrir el marcador, lo anterior, en medio de salvadas del portero SEBASTIÁN JURADO y la pierna salvadora de los defensas visitantes que, mínimo, sacaron dos balones de la línea de gol.

La ventaja que el Toluca sacó entre semana en la frontera, los puso en la semifinales, pues el partido de vuelta no nos permitió ver al equipo contundente al que hemos estado acostumbrados desde la temporada anterior, sin embargo, confiamos en que en semifinales se mejorará y se subirá la intensidad, ya que se viene una prueba complicada, donde se necesitará el equipo al cien por ciento para luchar cada minuto en la cancha y llegar a la final que nos permita seguir soñando con el ansiado bicampeonato.

Y VA DE CUENTO

Una chica que era muy sensual y guapa, caminaba por Toluca y le entran unas ganas terribles de hacer el amor y entra a la iglesia a la que acostumbraba ir y donde solo estaba un guapo cura de nombre ULISES URBINA, quien le pregunta: ¿Que deseas, hija mía?

La chica le dice: Te deseo a ti, ¡tómame! ¡Hazme tuya, no puedo más!

El padre ULISES le responde: ¿Perdona? ¡Pero hija, estás en la casa de Dios!

La guapa mujer le comenta: ¡No me importa, quiero que me lo hagas ya!

ULISES desesperado, le contesta: ¡Pero no puedo! ¡Soy un cura!

La chica se desnuda y se recuesta de forma provocativa sobre el altar. Tiene un cuerpo imponente, y el cura no sabe qué hacer, no puede más, le entran los nervios, se gira hacia la cruz, y le pregunta a Jesucristo: Señor, ¿qué hago?

Y Jesús le responde: ¡¡Desclávame cabrón, desclávame!

HASTA mañana con más GRILLANDO. Comentarios en “X” en @pepenader o en [email protected]