El Toluca avanzó a semifinales tras empatar a ceros contra Bravos

Fotografías: Daniel Arriaga

Toluca, Méx.- El Deportivo Toluca hizo valer su condición de local en el Estadio “Nemesio Diez” y selló su pase a las semifinales del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, luego de empatar 0-0 con Bravos de Juárez en el duelo de vuelta y mantener el 2-1 en el marcador global. Con orden, paciencia y una propuesta ofensiva constante, los Diablos Rojos celebraron con euforia el regreso del equipo a la antesala de la final.

Desde los primeros minutos, los escarlatas tomaron el control del partido. Paulinho, tricampeón de goleo, fue el encargado de encender al público con dos aproximaciones claras que pudieron abrir el marcador antes del minuto cinco. Tras un pase filtrado de Helinho que no pudo definir y, posteriormente, aprovechando un error en la salida de la zaga fronteriza. Aunque el gol no llegó, las intenciones del equipo quedaron claras: atacar y dominar.

Con el balón en los pies, el Toluca impuso el ritmo de juego durante gran parte del primer tiempo. El equipo de Antonio Mohamed mostró solidez en la recuperación y verticalidad al ir hacia adelante, pero le faltó claridad en la última zona, por lo que los primeros 45 minutos concluyeron en ceros.

Para la segunda mitad, el guion no varió. Los locales continuaron con posesión alta y pocos sobresaltos en defensa, frente a unos Bravos carentes de variantes ofensivas y afectados por la incertidumbre que reina en su banquillo técnico, pues su entrenador estaría viviendo sus últimos minutos al frente del conjunto juarense antes de emigrar a Aguascalientes.

El cierre del encuentro fue más administrativo que dramático. El Toluca manejó la ventaja global con inteligencia, minimizando riesgos y manteniendo a raya cualquier intento visitante.

Con este resultado, los Diablos se instalan entre los cuatro mejores del campeonato y esperan rival, que podría ser Xolos de Tijuana, salvo que Tigres logre una remontada por dos o más goles en el duelo pendiente. La afición choricera sueña con que este paso sea solo el principio del camino hacia una nueva final en el futbol mexicano.