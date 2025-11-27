En la liguilla, Toluca vence a Juárez en la frontera

Ciudad Juárez, Chihuahua.- El campeón vigente tuvo que remar contra corriente para imponerse como visitante, y aun así, la historia de los Cuartos de Final quedó lejos de resolverse. Toluca venció 2-1 a FC Juárez en el primer capítulo de la serie, pero si los Bravos tienen motivos para creer en la remontada, se resumen en un nombre: Sebastián Jurado.

El encuentro arrancó con sorpresa incluida para la afición escarlata. Apenas se acomodaban en sus asientos cuando, al minuto 3, Murillo ganó el duelo aéreo en un tiro de esquina y clavó un testarazo que silenció al Infierno. Gol de vestidor, golpe al orgullo y un escenario ideal para los visitantes: ventaja rápida y el ritmo de juego de su lado.

El “Turco” Mohamed pidió calma y los Diablos comenzaron a hacer circular la pelota. Juárez perdió metros, pero nunca la calma. Y cuando la zaga se vio superada, Jurado respondió como muro. Paró un disparo de media distancia de Pereira, luego voló ante Ruiz y más adelante achicó perfecto a Barbosa. La primera mitad fue una exhibición del portero fronterizo.

Para el complemento, el Toluca llevó la urgencia al marcador. Al 53’, en un balón suelto en el área chica, Antonio “Pollo” Briseño empujó el 1-1 tras una jugada que inició en el poste. La presión escarlata continuó, y el gol era cuestión de tiempo. Diez minutos después, Paulinho tomó la primera que le cayó dentro del área y la mandó guardar con la clase que lo distingue: 2-1 y explosión en el “Nemesio Diez”.

El campeón pudo ampliar la ventaja, pero Jurado se negó a que la noche terminara en goleada. Con dos atajadas de reflejos felinos ante Nico Castro y Helinho mantuvo a los Bravos respirando rumbo a la vuelta.

La serie se definirá este sábado 29 a las 19:00 horas en el Infierno. El Toluca llegará con ventaja mínima y la presión del favorito; Juárez, con la misión de ganar por dos goles para firmar la proeza: tumbar al campeón y lograr el pase histórico a semifinales.