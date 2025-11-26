Vinculan a proceso a presunto responsable de robo con violencia en Chicoloapan

Chicoloapan, Méx.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que un juez determinó la vinculación a proceso de Jesús Israel “N” por su presunta responsabilidad en el delito de robo de mercancía con violencia, ocurrido el pasado 17 de noviembre en este municipio.

De acuerdo con las investigaciones, el imputado —junto con otros dos sujetos— habría interceptado a dos repartidores de una empresa de venta en línea que entregaban pedidos en la calle Prolongación Crisantemo. Las víctimas señalaron que los agresores los amenazaron con armas de fuego para despojarlos de diversos paquetes y de sus teléfonos celulares.

Durante el asalto, una de las víctimas resultó lesionada por un disparo de arma de fuego. Minutos después, vecinos que presenciaron los hechos lograron detener a Jesús Israel “N” mientras intentaba huir, entregándolo posteriormente a elementos de la policía municipal.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público e ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la región. Tras analizar los elementos presentados por la FGJEM, la autoridad judicial determinó la vinculación a proceso e impuso prisión preventiva como medida cautelar, además de fijar un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Las autoridades recordaron que, pese al avance en el proceso penal, el imputado debe ser considerado inocente hasta que se dicte sentencia condenatoria en su contra.