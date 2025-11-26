El Toluca parte como favorito ante unos Bravos que llegan con impulso

Toluca, Méx.- La Liguilla arranca con un duelo de contrastes. Por un lado, unos Bravos que llegan respirando adrenalina tras vencer 2-1 a Pachuca en un Play-In dramático; por el otro, un Toluca que cerró en la cima de la tabla, campeón vigente y con el rótulo de candidato número uno al título.

El cruce no tiene historia en Liguilla y apenas registra un antecedente de eliminación directa: un repechaje que ganó el Toluca. Además, el choque más reciente entre ambos dejó clara la distancia: triunfo 2-0 de los Diablos en Ciudad Juárez con anotaciones de Paulinho y Juan Pablo Domínguez.

Toluca es poder, estabilidad y un solo enemigo: la inactividad, sin embargo, Antonio Mohamed y sus Diablos llegan con todo a favor. La plantilla está completa, el funcionamiento ha sido regular y la localía en el Nemesio Díez se ha convertido en un bastión. Sin embargo, el detalle que genera inquietud es el largo descanso: han pasado 18 días desde su último partido oficial, una pausa que puede afectar ritmo y sincronía.

El jugador a seguir es Paulinho, sin duda alguna. El portugués viene de conquistar su tercer título de goleo consecutivo y ha sido el motor ofensivo del equipo. Su sociedad con Alexis Vega vuelve a ser uno de los puntos más peligrosos del cuadro escarlata, aunque se tendrá que ver en qué ritmo anda Vega después de su lesión.

FC Juárez tiene la misión de contener a un campeón encendido. Los Bravos llegan como el mayor desfavorecido de los Cuartos de Final, pero con carácter y determinación. Para tener opciones, el equipo fronterizo deberá realizar un partido casi perfecto en casa este miércoles a las 19:00 horas y el próximo sábado en el “Nemesio Díez”, donde deberán neutralizar a uno de los equipos más explosivos del torneo.

El jugador a seguir por parte de los fronterizos es Óscar Estupiñán, quien ocho goles en 13 partidos, es la referencia ofensiva de Juárez y la esperanza de que el equipo pueda sorprender al líder.