Artesanos goleó en su debut internacional al Alianza F.C. de Colombia

Boca del Río, Veracruz.– Artesanos Metepec tuvo una presentación inmejorable en el Torneo Internacional Premier que se disputa en el puerto, al derrotar con autoridad 5-0 al Alianza F.C. de Colombia, resultado que refleja el momento competitivo del equipo mexiquense y confirma su aspiración por trascender en territorio veracruzano. El torneo congrega a clubes de la Liga Premier y a instituciones invitadas de otros países bajo un formato rápido y exigente.

Desde los primeros minutos, el equipo dirigido por Gustavo Contreras mostró claridad en la propuesta y una postura ofensiva sostenida. La presión alta rindió frutos al minuto 17, cuando Sergio “Checo” Vázquez abrió el marcador desde el punto penal. Tres minutos más tarde, el goleador de la Serie B repitió la fórmula y convirtió el 2-0, resultado de la insistencia ofensiva y de la confianza colectiva.

Con la ventaja, Artesanos se adueñó del ritmo y de la pelota, administró esfuerzos y anuló los intentos colombianos por reaccionar. El árbitro añadió cuatro minutos al cierre del primer tiempo debido a las pausas del encuentro, sin alteraciones en el marcador.

En la segunda mitad, el cuadro mexiquense mantuvo la intensidad y encontró espacios frente a un rival obligado a adelantar líneas. Óscar Altamirano firmó el 3-0 tras una jugada colectiva, mientras que Carlo Montes aumentó la diferencia con el cuarto tanto. En la recta final, Isaac “Rayo” Serrano sentenció el encuentro con el 5-0 definitivo, para celebrar junto a sus compañeros y el cuerpo técnico.

Con este resultado, Artesanos Metepec suma sus primeros tres puntos en el Grupo 1 y se perfila para su segundo compromiso, programado para este miércoles a las 09:00 horas frente a Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica. El jueves al mediodía cerrará la fase regular ante Real Apodaca F.C.

La competencia reúne también a equipos de tradición como Santos F.C. de Brasil, Atlético Vélez Sarsfield de Argentina, Durango y Racing de Veracruz, fortaleciendo el carácter internacional del torneo.