Volcadura en la Chamapa-Lechería provoca caos vial

Cuautitlán Izcalli, Méx.- Un aparatoso accidente registrado la mañana de este martes en la autopista Chamapa-Lechería, a la altura de la salida hacia Lago de Guadalupe, dejó como saldo un motociclista lesionado y severas afectaciones viales en dirección a Cuautitlán Izcalli.

De acuerdo con los primeros reportes, una camioneta que presuntamente circulaba a exceso de velocidad impactó al motociclista, quien cayó sobre el pavimento. Tras el choque, la unidad terminó volcada sobre uno de los carriles, provocando el cierre parcial de la circulación a la altura del kilómetro 22.

Vecinos y automovilistas relataron que el vehículo perdió el control luego del impacto, lo que derivó en la volcadura.Elementos de seguridad vial implementaron un operativo para desviar el tránsito en tanto arribaban los servicios de emergencia. Las filas de automóviles se extendieron varios kilómetros debido al incidente.

Hasta el momento no se ha confirmado el estado de salud del motociclista ni de los ocupantes de la camioneta.Las autoridades exhortaron a los conductores a manejar con precaución, especialmente ante el incremento de percances vehiculares registrados recientemente en esta vialidad.