BUAP, 69 años de autonomía universitaria: Lilia Cedillo

Desde Puebla

A través de sus redes sociales, la rectora Lilia Cedillo señaló que la Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) cumplió 69 años de autonomía universitaria, logro que se obtuvo gracias a la lucha de la entonces Federación Estudiantil Poblana (FEP).

A través de un comunicado, la BUAP detalla que el impulso al anteproyecto de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Puebla sentó las bases, para que el 23 de noviembre de 1956 el Periódico Oficial del Estado de Puebla publicara su decreto de autonomía.

Aunque hasta 1963 la institución adquirió una personalidad soberana tras la reforma de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Puebla, que convirtió al Consejo Universitario en máxima autoridad de la casa de estudios.