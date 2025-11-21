Se prepara hotel de Toluca como sede de la Copa Mundial 2026: Ramírez

Toluca, Méx.- Martín Ramírez Olivas, Presidente de la Asociación de Hoteles Turísticos del Estado de México (AHTEM), destacó que el Hotel DoubleTree by Hilton de Toluca va a ser sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026, lo que destaca el potencial de la capital mexiquense y del Estado de México para albergar eventos de talla mundial.

El líder de los hoteleros indicó que, el hotel ubicado en la capital mexiquense ganó la contienda a hoteles de la Ciudad de México para dar hospedaje a los futbolistas que participarán en la competencia, la más importante que el próximo año recibirá a las más grandes estrellas del balompié.

“El hotel DoubleTree va a ser sede de la FIFA y es aquí en Toluca, le ganó a los de la Ciudad de México, igual y llegarán allá, pero hemos de destacar que el hotel toluqueño ya tiene la certificación de la FIFA y eso habla bien de los empresarios que estuvieron echándole para adelante y habla bien del Estado de México”, dijo.

Y es que, el Mundial 2026 será el torneo más grande que la FIFA ha tenido en toda la historia ya que contarán con 104 partidos y 48 equipos que competirán en la cancha de 16 ciudades de México, Estados Unidos y Canadá, de ahí la importancia de que el hotel ubicado en Toluca sea el sitio que de hospedaje a los futbolistas internacionales.

Cabe destacar que, los hoteles en México para el Mundial 2026, las selecciones que jueguen en el país tendrán la opción de elegir entre varias bases de operaciones, una vez que se realice el sorteo oficial y se conozcan los estadios donde jugarán sus partidos en la fase de grupos. Los hoteles designados por la FIFA son el DoubleTree by Hilton Toluca, Hard Rock Hotel Guadalajara y The Westin Monterrey Valle.