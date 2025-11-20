Listos para el Estatal Oro Infantil de Natación

Toluca, Méx.- Este fin de semana se realizará el Campeonato Estatal Oro de natación categoría infantil, teniendo como sede el Club Premier Santin de la ciudad de Toluca, lo dio a conocer David Quintero Azuara presidente de la Asociación de Natación y Aguas Abiertas del estado de México.

Se espera la participación de más de 400 tritones y sirenas de 38 clubes, quienes estarán buscando un lugar para campeonatos regionales de la especialidad, pues tendrá carácter de selectivo.

El evento esta programado para iniciar este viernes y concluir el domingo teniendo actividad desde las 9:00 hasta las 15:00 horas los tres días.

Los equipos ya conformados son Acuática Nelson Vargas, Sportway, centro acuático premier, Tultepec, alberca olímpica de Toluca, Ajolotes, escuela del deporte de Toluca, acuática samil, DIF Huixquilucan, Dragones Tecámac, Instituto Municipal De Cultura De Tultitlan, Fernando Platas, Acuática Delfines, B-Active, All Sport, Atenco, Zarc Swim, Sierra Hermosa Tecámac, Xalatlaco, Snaci Wellness Club, Centro Deportivo Israelita, Berimbau, Dragones, Raptors, Deportivo Chapultepec, IMCUFIDET Teoloyucan, Invictus Swim Team Metepec, Peces Koi, Aquatica Chicoloapan, CACSA, Club Casa Blanca, E Wasser, Mithra Elite, Sportika Fitness Club, Tiburones Aquasatelite, Tornados Swim Team, Estado De México, Escuela Natación Albacora, así como IMCUFIDER.

Cabe destacar que se premiaran a los 5 mejores equipos y/a los nadadores más destacados por categoría y rama, finalizo diciendo Quintero Azuara.