FMJDAT firma acuerdo con Canadá y Alaska para preservar deportes indígenas

Redacción

Redacción 19 noviembre, 2025

19 noviembre, 2025 Deportes

Deportes Alaska, Canadá, FMJDAT

Alaska, Canadá, FMJDAT 0 Comments

Cuernavaca, Morelos.- El XXVI Encuentro Nacional de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales 2025 que se realizó en Cuernavaca, Morelos, con el apoyo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), fue el marco para la firma de un acuerdo trilateral, entre la Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales (FMJDAT) y organismos de Canadá y Alaska, para fortalecer la cooperación con el objetivo de preservar los juegos y deportes tradicionales indígenas, en Norteamérica.

Ana Claudia Collado García, presidenta de la FMJDAT; Clay Melnike, representante de Indigenous Sport & Wellness Ontario (ISWO) de Canadá y Kyle Worl, representante del Central Council of the Tlingit & Haida Indian Tribes of Alaska (CCTHITA) de Estados Unidos, fueron los encargados de firmar un Memorándum de Entendimiento (MoU) que consolida una nueva etapa de cooperación internacional entre los pueblos originarios de la zona.

La presidenta de la FMJDAT destacó que el Encuentro Nacional, que inició en 1995 con el apoyo de la CONADE, es el principal evento de México dedicado a la preservación y práctica de los juegos y deportes tradicionales y, desde su creación, ha evolucionado hasta convertirse en un festival cultural deportivo que integra exhibiciones, talleres, foros académicos, representaciones culturales y a destacados invitados internacionales.

Ana Collado agradeció a la CONADE y al Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos (INDEM), por el apoyo para la organización de la edición número 26 del Encuentro Nacional, que contó con la presencia de más de 750 participantes provenientes de 22 estados de México, así como representantes internacionales de Panamá, Costa Rica, Groenlandia, Canadá, Alaska y un representante de UNESCO México.

Durante los cinco días de actividades, realizadas en el Parque Revolución, el Parque Chapultepec y el centro histórico de Cuernavaca, además de los deportes tradicionales mexicanos, se presentó el equipo ártico (conformado por cinco atletas de Alaska, Canadá y Groenlandia y cuatro representantes de ISWO) que realizó demostraciones y talleres de disciplinas tradicionales como el Inuit Stick Pull, Alaska High Kick, Two-Foot High Kick y Seal Hop.

La federativa agregó que México también participó este año en los Master Indigenous Games 2025, en Ottawa, Canadá, donde la delegación nacional obtuvo una medalla de oro en lucha de cabeza ártica y una medalla de plata en baloncesto femenil y agradeció a la Embajada de México en Canadá, en especial a su agregada cultural Ingrid Berlanga, así como a Diplomacia Deportiva de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), por su apoyo para concretar el acuerdo trilateral.

Por último, puntualizó que el memorándum firmado establece un marco de cooperación para promover la preservación, práctica e intercambio de juegos y deportes tradicionales, así como para fortalecer la identidad cultural de los pueblos indígenas de Norteamérica mediante actividades deportivas, formativas y de bienestar comunitario y contempla la participación recíproca en eventos, el intercambio técnico y cultural y la creación de iniciativas que integren a los tres países en una red norteamericana de juegos y deportes tradicionales.