Amplía SAT red de atención con nuevas oficinas en Quintana Roo y Yucatán
- Redacción
- 18 noviembre, 2025
- Nacional e Internacional
- México, Quintana Roo, SAT, Yucatán
- 0 Comments
Yucatán, Méx.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informa que, como parte de las acciones estratégicas para fortalecer la atención presencial y acercar los servicios a las y los contribuyentes, se abrieron dos nuevos Módulos de Servicios Tributarios (MST) en Tulum, Quintana Roo, y Tekax, Yucatán, con lo que este órgano tributario suma 164 oficinas en todo el país.
En cumplimiento del Plan Maestro 2025 que impulsa la instalación de módulos en comunidades con crecimiento poblacional y económico para reducir desplazamientos y mejorar la atención a personas físicas, a partir del 10 de noviembre de este año entró en operación el MST Tulum, ubicado en: Calle Ook Kot, Manzana 130, región 3, lote 2, local 5, entre Escorpión Norte y Libra Norte, Colonia Maya Pax, 77760, Quintana Roo.
Asimismo, el SAT informa que a partir de este martes 18 de noviembre entra en operación el MST Tekax, ubicado en: Calle 53, número 202-bis, Colonia Centro, 97970, Tekax, Yucatán, al interior del Palacio Municipal.
Las nuevas sedes ofrecen diversos trámites, entre ellos:
• Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) para personas
• e.firma de personas
• Revocación y renovación de e.firma para personas
• Actualización y servicios al RFC para personas
• Entrega de Constancia de Situación Fiscal
Con estas acciones, el SAT mejora la cobertura en la región y aumenta la disponibilidad de citas, facilitando el cumplimiento de las obligaciones fiscales y promoviendo una cultura contributiva basada en la confianza y la responsabilidad compartida.
Este órgano tributario continúa trabajando para garantizar espacios accesibles, modernos y eficientes que fortalezcan la cercanía institucional y la atención de calidad en todo el territorio nacional.