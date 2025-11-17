Paramédicos de Cruz Roja atienden accidente en Paseo Tollocan

Toluca, Méx.- La madrugada de este lunes, personal paramédico de las delegaciones de Cruz Roja Toluca y Metepec respondió a un reporte de accidente vial registrado sobre Paseo Tollocan, a la altura del puente Chrysler.

Tras recibir el llamado de emergencia, al lugar se movilizaron dos ambulancias y un camión de rescate urbano para asistir a las personas involucradas en el incidente. Los equipos de emergencia realizaron maniobras para liberar y atender a dos personas lesionadas: un hombre de 38 años y una mujer de 30.

Posteriormente, ambos fueron estabilizados y trasladados a un hospital cercano para recibir atención médica especializada. Hasta el momento no se han reportado mayores detalles sobre su estado de salud.

La Cruz Roja reiteró que la pronta respuesta fue posible gracias a la coordinación entre sus elementos y a la disponibilidad de unidades de rescate, recordando la importancia de respetar los límites de velocidad y conducir con precaución para evitar accidentes.