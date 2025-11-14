Economía entrega la insignia “Hecho en México” al Tricolor

Ciudad de México.– La promoción del Mundial continúa desde el gobierno federal y esta vez alcanzó a la Selección Mexicana: el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, entregó este jueves la insignia “Hecho en México” al representativo nacional, como reconocimiento a su impacto cultural, económico y de identidad fuera del país.

El distintivo, comúnmente otorgado a empresas o instituciones que impulsan la competitividad y fortalecen sectores estratégicos, fue asignado por primera vez a un equipo deportivo.

“Entregamos esta certificación porque entendemos perfectamente lo que está detrás del Mundial, lo que significa para nuestro país”, afirmó Ebrard durante el evento. Además, subrayó que la marca tiene un sentido más profundo que el simple uso comercial: “‘Hecho en México’ tiene como fundamento crear conciencia de lo que hacemos como mexicanos y saber de lo que somos capaces”.

Desde la Federación Mexicana de Futbol (FMF), el gesto fue recibido como un símbolo de responsabilidad e identidad global. Mikel Arriola, comisionado del organismo, destacó el papel del fútbol como uno de los productos culturales más exportados del país.

“Si hay un producto ‘Hecho en México’ que tiene trascendencia fuera de nuestras fronteras es el futbol mexicano. Nuestra selección es la número uno en asistencia a estadios con 60 mil personas por partido y la más vista también”, aseguró Arriola, quien afirmó que el equipo está comprometido con “llevar la marca México al mundo”.

La entrega se realizó en el marco del lanzamiento de la campaña “Somos México”, iniciativa que acompañará a la selección rumbo a la Copa del Mundo y cuyo mensaje central —“Somos tres veces anfitriones”— busca reforzar el sentido de orgullo nacional previo al torneo, en el que México compartirá sede con Estados Unidos y Canadá.

Con este acto, el gobierno federal suma una nueva acción de posicionamiento rumbo al Mundial, apostando por el deporte como vehículo de identidad, visibilidad internacional y ligas económicas para el país.