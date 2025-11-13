México enfrentará a Uruguay y Paraguay en amistosos

Ciudad de México.– La Selección Mexicana está lista para encarar sus últimos compromisos del 2025, una doble prueba que marcará el cierre de su proceso de preparación rumbo al Mundial de 2026. En esta Fecha FIFA de noviembre, el Tricolor se medirá a dos rivales de jerarquía: Paraguay y Uruguay, encuentros que representan la oportunidad de evaluar el nivel competitivo del equipo y cerrar el año con resultados positivos.

El duelo estelar será el enfrentamiento contra Uruguay, programado para el sábado 15 de noviembre en el Estadio Corona de Torreón, casa de Santos Laguna. La escuadra sudamericana ya se encuentra en territorio mexicano bajo la dirección de Marcelo Bielsa, quien cuenta con plantel completo para la gira. La Asociación Uruguaya de Futbol informó que este miércoles se realizó la segunda sesión con los 27 jugadores convocados. Por la mañana, el grupo trabajó en el gimnasio del Torreón Marriott Hotel y, por la tarde, llevó a cabo un entrenamiento táctico en el Centro de Alto Rendimiento de Territorio Santos Modelo.

La preparación de la Celeste continuará este jueves en el mismo complejo, afinando detalles para enfrentar a México en un duelo que se anticipa de alta intensidad. Para el Tricolor, este partido representa una oportunidad clave para medir funcionamiento, ajustar la estrategia y demostrar avances rumbo al próximo año mundialista.

Posteriormente, México cerrará su actividad enfrentando a Paraguay el martes 18 de noviembre. El conjunto guaraní suele presentar un esquema sólido y disciplinado, por lo que será un examen importante para evaluar consistencia, variantes ofensivas y capacidad de respuesta del cuadro nacional.

Con estos dos encuentros, la Selección Mexicana pondrá punto final a un año de transición, ajustes tácticos y construcción de una idea futbolística que deberá consolidarse de cara al 2026.

El primer compromiso del Tricolor será ante Uruguay, encuentro programado para el sábado 15 de noviembre a las 19:00 horas, y que podrá verse a través de Canal 5, Azteca 7, TUDN y VIX.

Días más tarde, México cerrará la actividad de la Fecha FIFA enfrentando a Paraguay el martes 18 de noviembre a las 19:15 horas, también con transmisión simultánea por Canal 5, Azteca 7, TUDN y VIX.