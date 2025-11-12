Arranca la campaña “Somos México”

Toluca, Méx.- La Federación Mexicana de Futbol presentó la campaña “Somos México”, un proyecto que busca reforzar la identidad nacional y posicionar al país de cara a su tercera participación como sede de una Copa del Mundo. La iniciativa también promoverá a la Selección Nacional y pretende proyectar a México como potencia deportiva y cultural en el escenario global.

Durante la ceremonia, Mikel Arriola, comisionado de la Femexfut, recibió del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, el certificado “Hecho en México”, que a partir de ahora acompañará todas las acciones de esta campaña. El distintivo, señaló Ebrard, es parte de una estrategia que se diseñó para enfrentar un contexto internacional complejo y competitivo, donde es clave reconocer el valor de lo que produce el país. “La idea es tener claro quiénes somos y qué lugar ocupamos en el mundo”, afirmó.

El evento contó con la participación del secretario general de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte, así como de la directora de marketing y patrocinios de la Femexfut, Lucia Olvera, quien subrayó que el proyecto representa “una oportunidad única de mostrar lo que somos” ante millones de aficionados dentro y fuera del país.

Arriola destacó el peso que tiene el futbol mexicano en Estados Unidos, donde la Liga MX se mantiene como la cuarta liga más vista. Subrayó que México es “el único exportador neto de futbol”, al contar con alrededor de 200 millones de seguidores, de los cuales 60 millones se encuentran en territorio estadounidense.

En cuanto al camino rumbo a 2026, el comisionado confirmó que el Tricolor disputará sus juegos de fase de grupos en Ciudad de México y Guadalajara. Si avanza a dieciseisavos y octavos, ambos partidos serían en la capital. Además, México tendrá 15 duelos de preparación y está por cerrarse un partido ante Portugal para la reapertura del estadio Azteca, junto con otro encuentro frente a Bélgica.