COPARMEX alerta que violencia y extorsión frenan el desarrollo económico

Ciudad de México.– La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX ) advirtió que la violencia y la extorsión se han convertido en una amenaza directa al crecimiento económico, la inversión y la generación de empleo en los estados fronterizos de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

El organismo, presidido por Juan José Sierra Álvarez, informó que sus Centros Empresariales ubicados en ciudades fronterizas han documentado un aumento en los casos de inseguridad y cobros ilegales, lo que ha limitado la actividad productiva y desincentivado las nuevas inversiones.

“Esta situación no puede normalizarse ni quedar fuera de la agenda nacional”, subrayó la COPARMEX, al señalar que la seguridad es la base del Estado de Derecho y una condición indispensable para el desarrollo económico y social.

De acuerdo con datos del sindicato patronal, 8 mil 585 personas fueron víctimas de extorsión en lo que va de 2025, lo que representa un incremento del 5.2% respecto al mismo periodo del año anterior.

Asimismo, la Estrategia Nacional Antiextorsión reportó 59 mil 283 llamadas relacionadas con este delito entre el 6 de julio y el 28 de septiembre de 2025. Aunque el 74% de los intentos no se concretó, 5 mil 959 extorsiones fueron consumadas o dieron lugar a una carpeta de investigación.

La COPARMEX advirtió que la cifra negra por este delito alcanza el 97%, es decir, solo se atiende el 3% de los casos reales. “La extorsión crece a un ritmo inaceptable, sin que existan respuestas proporcionales ni políticas públicas efectivas para frenarlo”, puntualizó.

El organismo también destacó que la frontera norte enfrenta graves desafíos derivados del tráfico ilegal de personas y mercancías, el contrabando y la disputa entre grupos criminales por el control de rutas, factores que incrementan la violencia y la vulnerabilidad económica.

A ello, se suma la crisis de más de 135 mil personas desaparecidas en México, de las cuales una parte significativa se concentra en Tamaulipas y Nuevo León. Además, uno de cada cuatro homicidios dolosos y feminicidios registrados en 2025 ocurrió en alguna entidad fronteriza.

Frente a este panorama, la COPARMEX instó al Senado de la República a dictaminar cuanto antes la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Extorsión, recientemente aprobada por la Cámara de Diputados.

“Esta legislación representa una oportunidad para homologar criterios, fortalecer la coordinación entre autoridades y dotar de mayores herramientas legales a las fiscalías estatales”, señaló el organismo.

Finalmente, la COPARMEX exigió una coordinación efectiva entre los tres órdenes de gobierno, la depuración y fortalecimiento de las policías locales, así como el uso de inteligencia financiera para rastrear el dinero que alimenta la extorsión.

“La seguridad y la tranquilidad deben ser resultado de instituciones sólidas y de un Estado de Derecho que garantice la protección de las personas y la libre actividad económica”, concluyó.