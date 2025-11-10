UAEMéx y Medio Ambiente EdoMéx, a favor del desarrollo sostenible

Amecameca, Méx.- Para impulsar el desarrollo sostenible y fortalecimiento de la responsabilidad medioambiental en beneficio y servicio de la sociedad, la rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Martha Patricia Zarza Delgado, y la Secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible estatal, Alhely Rubio Arronis, firmaron un convenio general de participación.

Ante la presidenta municipal de Amecameca, Ivette Topete García, en el Centro Universitario, la rectora destacó que la UAEMéx construye las bases para consolidar una institución progresista, humanista e innovadora que contribuya al avance del Estado de México, donde las y los universitarios sean protagonistas de una Transformación Universitaria.

La rectora auriverde apuntó que a través de este tipo de acuerdos promueven el fortalecimiento del vínculo entre la sociedad y la academia que permitirá generar mejores condiciones medioambientales en la entidad mexiquense.

A través de este instrumento, indicó que se materializa una visión compartida, donde la Máxima Casa de Estudios de la entidad reconoce los actuales problemas medioambientales y exige soluciones reales e interdisciplinarias, con fundamentos científicos y responsabilidad social, de ahí la valía de este convenio que abonará a trabajar conjuntamente en favor del ambiente.

Destacó que estos desafíos necesitan políticas públicas, acciones comunitarias y universidades comprometidas con la transformación de los esquemas tradicionales de actuación.

Puntualizó, que este instrumento permitirá que el estudiantado de las áreas de ciencias ambientales, veterinaria, biología, física, química, ciencias sociales y tecnológicas participen directamente con la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible para desarrollar investigación con impacto e incidencia social.