UAEMéx recibe a Santiago Mohar y Juan Sarquís en Coloquio IntermediArtes

Toluca, Méx.- Con el objetivo de reflexionar sobre la parodia dentro de las distintas expresiones del arte, la Escuela de Artes Escénicas de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) llevó a cabo el IX Coloquio IntermediArtes: El Poder de la Parodia, con la participación del director Santiago Mohar Volkow y el productor Juan Sarquís.

En este marco, en la Cineteca Mexiquense, se llevó a cabo un cine conversatorio sobre la película “Una Historia de Amor y Guerra”, del director y guionista Santiago Mohar Volkow y Juan Sarquís, quien es productor del filme. En esta actividad, los cineastas compartieron su experiencia en la realización de este trabajo audiovisual y resaltaron la importancia del cine.

Mohar Volkow apuntó que el propósito de esta película es invitar a la reflexión sobre los problemas que enfrenta el país, ya que el largometraje se apoya de la comedia y la sátira para abordar temas como la corrupción y desigualdad en México, convirtiendo a la cinta en una crítica social, conectando el pasado histórico con el presente. “El cine, a través de sus historias, es un gran vehículo en el que una sociedad puede explicarse a sí misma”, comentó.

Por su parte, Juan Sarquís, uno de los productores de “Una Historia de Amor y Guerra”, explicó que se recurrió al uso de la comedia para mostrar una realidad incómoda y hacer que el espectador recurra a un análisis crítico de los problemas que afectan a una sociedad, por lo que resaltó la necesidad de seguir contando historias que inviten a la reflexión.

Ambos cineastas resaltaron la importancia de seguir haciendo cine, ya que actualmente muchos de los largometrajes nacen de intereses ajenos a la búsqueda artística, por lo que invitaron a continuar trabajando en este arte para crear películas a partir de la intuición y reflexión humana.

Finalmente, Santiago Mohar invitó al público a generar un acercamiento a la literatura para lograr trabajos eficaces en el cine. “Mi mayor consejo es leer, ya que eso te da un diferenciador, porque te enseña a pensar, escribir y expresar tus ideas para que en equipo se entienda lo que se quiere hacer”, concluyó.