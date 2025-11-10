Toluca Femenil cae eliminado por las Chivas

Toluca, México.– El sueño escarlata llegó a su fin. El Toluca Femenil cayó 0-2 ante Chivas en el Estadio “Nemesio Díez”, en el duelo de vuelta de los cuartos de final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil, con lo que el marcador global quedó 4-2 a favor del Rebaño Sagrado.

El encuentro comenzó equilibrado, con ambos equipos disputando el control en medio campo. Las Diablas buscaron generar peligro con disparos de larga distancia de Faustine Robert, Eugénie Le Sommer y Amandine Henry, pero ninguno encontró destino de gol.

Fue al minuto 34 cuando apareció la figura de Alicia “Licha” Cervantes para abrir el marcador con un cabezazo que venció a la portera Valeria Martínez. En la segunda mitad, Toluca adelantó líneas y presionó con intensidad, pero la arquera Celeste Espino respondió de forma impecable.

El golpe definitivo llegó al 83’, cuando nuevamente “Licha” Cervantes definió con frialdad dentro del área para cerrar la eliminatoria.

Las Diablas se despidieron con orgullo y entrega, dejando buenas sensaciones en su regreso a la liguilla, mientras que Chivas avanzó a semifinales reafirmando su poder ofensivo.