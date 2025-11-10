Seis lesionados tras accidente de autobús en carretera de Ocuilan

Ocuilan, Méx.- Seis personas resultaron lesionadas luego de la volcadura de un autobús de pasajeros ocurrida este fin de semana en la carretera Toluca–Lagunas de Zempoala, a la altura de la comunidad de Santa Martha, en el municipio de Ocuilan.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad perteneciente a la línea de transporte Flecha Roja se dirigía hacia la comunidad de Chalma cuando el conductor perdió el control, lo que provocó que el vehículo saliera del camino y terminara volcado sobre un terreno cercano a la carretera.

Elementos de Protección Civil y servicios de emergencia acudieron al sitio para brindar atención a los pasajeros. Las personas con lesiones leves fueron atendidas en el lugar, mientras que aquellas con heridas de mayor gravedad fueron trasladadas a hospitales de municipios cercanos.

La volcadura ocasionó tráfico lento en ambos sentidos de la carretera, mientras personal de emergencia y grúas realizaban las labores para retirar la pesada unidad y limpiar la zona.

Autoridades locales exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones al circular por este tramo, debido a las condiciones sinuosas del camino y la presencia de neblina frecuente, factores que suelen incrementar el riesgo de accidentes en la zona.