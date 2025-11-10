México pierde ante Suiza en el Mundial Sub-17

Doha, Catar.– La Selección Nacional de México Sub-17 no pudo cerrar con victoria la fase de grupos del Mundial, al caer 3-1 frente a Suiza, resultado que la dejó en la tercera posición del Grupo F y a la expectativa de los demás resultados para conocer su futuro en la competencia.

El conjunto dirigido por Carlos Cariño sufrió desde los primeros minutos. Al 17’, Mladen Mijajlovic adelantó a los suizos con un potente disparo dentro del área, y poco después, un desafortunado autogol de Félix Contreras amplió la ventaja europea. México reaccionó con actitud, generando llegadas por medio de Máximo Reyes y el propio Contreras, pero sin fortuna frente al arco rival.

Para la segunda mitad, el equipo tricolor encontró su recompensa. Ian Olvera descontó con una buena jugada colectiva y un remate dentro del área que devolvió la esperanza. El impulso continuó con un cabezazo de Aldo De Nigris que terminó en gol, pero la acción fue invalidada por fuera de lugar. Cuando parecía que México podía empatar, Suiza aprovechó un contragolpe para marcar el 3-1 definitivo.

Luis Gamboa y compañía mantuvieron la intensidad hasta el último minuto, aunque el marcador ya no se movió. Con este resultado, México concluye su participación en la fase de grupos con tres unidades, producto de una victoria y dos derrotas.

Ahora, el Tricolor juvenil esperará la definición de los otros grupos para conocer si logra avanzar como uno de los mejores terceros lugares y mantener viva la ilusión en la Copa del Mundo Sub-17.