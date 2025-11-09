Respalda secretario Horacio Duarte a diputada Arleth Grimaldo en su Primer Informe Legislativo

Tlalnepantla de Baz, Méx.- Desde los arcos de entrada de la colonia Lázaro Cárdenas, la más grande de Tlalnepantla, la diputada local Arleth Stephanie Grimaldo Osorio, rindió su 1° Informe de actividades legislativas, en el cual reafirmó su compromiso con las vecinas y vecinos mexiquenses, en materia de salud, mejoramiento de vialidades y rehabilitación de espacios públicos.

“Me da mucho gusto encontrar que Arleth ha sabido combinar una actividad de legisladora en el Congreso del Estado, pero también no descuidar, no despegarse de su territorio”, señaló Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno, al asistir al informe.

En el lugar, donde también se inauguró la rehabilitación de los arcos de la entrada de la colonia Lázaro Cárdenas, el Secretario Horacio Duarte resaltó que la Diputada Arleth tiene el liderazgo de unir a muchas personas, que se han unido en Tlalnepantla para cambiar la realidad.

Por su parte, Arleth Grimaldo destacó que se invertirán más de 75 mil millones de pesos en el Oriente del Estado de México.

Subrayó que estos recursos se invertirán en 4 hospitales; uno de ellos, es el Hospital Oncológico Pediátrico en Ecatepec, así como 6 unidades médicas familiares, 8 centros de educación, 8 salas de hemodiálisis, entre otras. Ante las vecinas y vecinos de Tlalnepantla, afirmó que: “este camino no termina aquí. Al contrario, apenas comienza una nueva etapa donde debemos seguir caminando juntos”.

También mencionó que se trabajará en la ampliación y construcción de 20 puentes, así como en el mejoramiento de 1,000 kilómetros de senderos seguros con la instalación de luminarias y rehabilitación de guarniciones. Agregó que se invertirá en la rehabilitación de 11 parques de barrio, 6 deportivos, 2 canchas, entre otras obras que mejorarán los espacios públicos.

Arleth agradeció a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por “devolverle la dignidad a las familias del Oriente Estado de México”, y resaltó el esfuerzo coordinado, el apoyo y el compromiso de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Al evento asistieron vecinas y vecinos de Tlalnepantla, Martha Azucena Camacho Reinoso, Presidenta de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura del Estado de México; integrantes del gabinete ampliado del Gobierno del Estado de México, Presidentas y Presidentes municipales, Diputadas y Diputados federales y locales.