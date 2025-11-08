Los Diablos se impusieron a las Águilas

Fotografías: Daniel Arriaga

Toluca, México.-

Con autoridad y futbol de alto vuelo, los Diablos Rojos del Toluca cerraron la fase regular del Apertura 2025 con una victoria de peso. En el Estadio Nemesio Díez, el conjunto escarlata se impuso 2-0 al América y selló su pase a la Liguilla con una actuación que ilusiona a su afición.

Desde el silbatazo inicial, el cuadro dirigido por Antonio “El Turco” Mohamed mostró determinación y ritmo ofensivo. Las Águilas intentaron adueñarse del balón en los primeros minutos, pero un inspirado Paulinho rompió el equilibrio con una auténtica joya: un disparo cruzado que dejó sin opciones a Luis Ángel Malagón y puso el 1-0 en el marcador. Con ese tanto, el brasileño se consolidó entre los goleadores más efectivos del certamen.

Para la segunda parte, el conjunto choricero mantuvo su intensidad y al 57’, Helinho amplió la ventaja desde el punto penal. El atacante sudamericano ejecutó con elegancia, engañando al arquero americanista, quien se lanzó al costado contrario mientras el balón se incrustaba en la red.

A partir de entonces, el Toluca manejó los tiempos del encuentro con inteligencia. Su defensa, encabezada por Mosquera y Ortega, contuvo cada intento azulcrema. América, pese a sus intentos de reacción, se topó con un muro defensivo bien plantado y con la seguridad del arquero Hugo González, que respondió en los momentos clave.

En los últimos minutos, el francés Maximin estuvo cerca de ponerle dramatismo al duelo, pero su potente disparo se estrelló en el travesaño, ahogando el grito de gol visitante.

Con esta victoria, los Diablos Rojos sumaron tres puntos vitales que los mantienen en la parte alta de la tabla general. Ahora, el conjunto escarlata aguarda el resultado entre Cruz Azul y Pumas para definir si culmina como líder o segundo lugar del torneo, pero lo cierto es que el equipo del “Turco” llega en su mejor momento futbolístico, encendido y listo para pelear por la gloria.