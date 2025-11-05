Sentencian a dos hombres a 47 años de prisión por extorsionar a empresario en San Mateo Atenco

San Mateo Atenco, Méx.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo una sentencia condenatoria de 47 años y seis meses de prisión contra Ángel Roberto Marín López y Ángel Marín Reyes, tras acreditar su responsabilidad en el delito de extorsión cometido en agravio de un empresario en este municipio.

De acuerdo con la investigación, entre noviembre de 2022 y febrero de 2023, los ahora sentenciados enviaron mensajes de texto y voz a la víctima, exigiéndole dinero a cambio de no causar daño a su persona, su negocio, empleados o clientes. Durante las amenazas, ambos sujetos se ostentaron como integrantes de una célula criminal con orígenes en Michoacán, presuntamente encabezada por un individuo conocido como “El Pecha”.

Posteriormente, en mayo de 2023, los dos hombres, acompañados de otros sujetos armados, interceptaron al empresario y lo intimidaron nuevamente para exigirle un pago inicial y cuotas mensuales bajo amenazas de muerte.

Tras la denuncia, la Fiscalía mexiquense integró la carpeta de investigación correspondiente y obtuvo órdenes de aprehensión contra los implicados, quienes fueron detenidos e ingresados al Centro de Prevención y Readaptación Social de la zona.

Con base en las pruebas presentadas, una Autoridad Judicial determinó su culpabilidad y dictó la pena mencionada, además del pago de una multa de 170 mil 790 pesos, mientras que sus derechos civiles y políticos quedaron suspendidos.

En relación con este caso, se informó que Óscar “N”, alias “El Pecha”, presunto líder de la célula criminal y objetivo prioritario de autoridades federales y estatales, fue detenido el 3 de noviembre de 2024. Es señalado como uno de los principales operadores de una organización delictiva con presencia en los municipios de Toluca, Metepec, Calimaya, San Mateo Atenco, Mexicaltzingo y Chapultepec, donde presuntamente coordinaba actividades ilícitas como extorsión, homicidio, secuestro, violación, portación de armas de fuego y distribución de narcóticos.

Con esta sentencia, la Fiscalía del Estado de México reafirma su compromiso de combatir la impunidad y garantizar justicia a las víctimas de delitos de alto impacto.