Gobierno mexiquense fomenta tradiciones y empleo artesanal

San Felipe del Progreso, Méx.– El Gobierno del Estado de México realizó en este municipio el “Primer Encuentro Intercultural para la Capacitación en el Marco de la Resistencia de los Pueblos indígenas”, orientado a rescatar las tradiciones y fortalecer el trabajo artesanal mediante procesos formativos que vinculan la sabiduría ancestral con el conocimiento contemporáneo.

Esta iniciativa fue organizada por el Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial (ICATI), sectorizado en la Secretaría del Trabajo, que encabeza Norberto Morales Poblete, en coordinación con el Ayuntamiento de San Felipe del Progreso.

El evento se consolidó como un espacio de diálogo, aprendizaje y reconocimiento al trabajo de quienes contribuyen a preservar la identidad cultural del Estado de México y a fortalecer su desarrollo económico; se llevó a cabo en tres sedes del municipio, en las que se realizaron actividades de capacitación, exposición y venta de artesanías, presentaciones de danza y música tradicional.

Además, se brindaron servicios de vinculación a los cursos que ofrece el Instituto referentes a la preservación de los pueblos indígenas, como “Artesanías de Cantería” en la EDAYO Chimalhuacán I; “Creación y Confección de artesanías en piel” en la EDAYO Cuautitlán Izcalli; “Elaboración de productos con Mezcal” en la EDAYO Axapusco y “Cocina tradicional”, disponible en las 47 EDAYO dependientes del ICATI.

El encuentro se realizó en colaboración con el municipio de San Felipe del Progreso y la Universidad Intercultural del Estado de México y estuvieron presentes, María Eugenia Rojano Valdés, Secretaria del Campo; Jaime Torres Marín, Presidente Municipal de San Felipe del Progreso; así como los Directores de los Institutos de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo del Estado de México, Tlaxcala e Hidalgo.