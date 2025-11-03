UNIDAS Contigo ayuda a mujeres mexiquenses a recuperar su autonomía

Toluca, Méx.- Gracias al apoyo UNIDAS Contigo del Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de las Mujeres (SeMujeres), mil 120 mujeres mexiquenses que radican en municipios con Alerta de Violencia de Género continúan reconstruyendo su proyecto de vida, con atención integral que garantiza su acceso a la justicia y su autonomía.

María Esther Rodríguez Hernández, titular de la SeMujeres, destacó que este apoyo forma parte de la estrategia de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez para brindar acompañamiento psicológico, jurídico y de trabajo social a mujeres en situación de violencia.

Usuarias de UNIDAS en Lerma y Naucalpan compartieron cómo este acompañamiento les ha permitido empezar de nuevo e incluso recuperar a sus hijas e hijos.

Una beneficiaria de Lerma relató: “UNIDAS fue quien me abrió las puertas. Pude recuperar a mi hijo, desde mayo del año pasado y agradezco todo el apoyo que me han brindado”.

En Naucalpan, una mujer expresó que este apoyo ha transformado su vida: “mi hija tiene un problema de lenguaje, está diagnosticada con un trastorno de lenguaje y voy a usar este apoyo para sus terapias, me han tratado súper bien en UNIDAS, todo su equipo es muy gentil, empático, te apoya muchísimo”.

UNIDAS Contigo otorga 9 mil pesos en tres pagos bimestrales de 3 mil, que permiten fortalecer la autonomía económica y continuar el proceso de recuperación emocional y legal.

Con acciones firmes, el Gobierno del Estado de México reafirma su compromiso de proteger a las mujeres, prevenir la violencia y garantizar vidas libres y seguras para todas.