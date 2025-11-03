Toluca albergará la 28ª Convención de la Motorrad Federación de México

Toluca, Méx.- Del 5 al 9 de noviembre, la capital mexiquense vibrará con el rugido de los motores al recibir la 28ª Convención Anual de la Motorrad Federación de México, evento que reunirá a más de 300 motociclistas provenientes de 24 estados del país, así como de Guatemala, El Salvador, Honduras y Estados Unidos. Las actividades iniciarán el 5 de noviembre con la bienvenida oficial a los clubes en Toluca. Al día siguiente, los pilotos participarán en una rodada hacia el Parque Nacional La Marquesa, para después disfrutar de un evento cultural en la Plaza González Arratia.

De acuerdo con Carlos Maccise, presidente del Motoclub Doble Propósito Toluca, esta edición será especial, no solo por la magnitud de participantes, sino por el enfoque social y cultural que acompañará cada jornada. “Buscamos que esta convención no sea solo un encuentro de pasión por las motos, sino una oportunidad para dejar una huella positiva en las comunidades que visitamos”, expresó.

El 7 de noviembre será una jornada de emociones y solidaridad, con una rodada rumbo a Sultepec, donde se realizará la tradicional bendición de cascos y la entrega de 20 bicicletas a niñas y niños de comunidades rurales. Posteriormente, los participantes asistirán a una gala cultural en el Teatro Quimera, en Metepec.

Para cerrar con broche de oro, el 9 de noviembre, los motociclistas emprenderán una última ruta hacia Valle de Bravo, donde se donará calzado escolar a menores de educación básica. La ceremonia de clausura se llevará a cabo esa misma noche en el Hotel Radisson, sede oficial del evento.

Con la presencia de los 80 integrantes del Moto Club Toluca como anfitriones, la convención combinará turismo, fraternidad y responsabilidad social, consolidando a la Motorrad Federación de México como un ejemplo de unión y compromiso sobre dos ruedas.