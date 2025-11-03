Ricardo Moreno destaca en gestión y ocupa segundo lugar en aprobación ciudadana

Toluca, Méx.- La capital mexiquense avanza con pasos firmes. De acuerdo con el Ranking de Alcaldes del Estado de México 2025, elaborado por GobernArte S.C., Ricardo Moreno Bastida se colocó en el segundo lugar en aprobación ciudadana, con 63.1%.

El estudio ubica a Toluca entre los municipios con mayor percepción de eficiencia, transparencia y atención cercana a la ciudadanía.

Entre los factores que podrían ser consecuencia de este ascenso son la reciente Feria y Festival Cultural Alfeñique, que reunió a miles de familias toluqueñas; también los resultados en materia de infraestructura hidráulica, con la puesta en marcha y rehabilitación de pozos profundos que fortalecen el sistema de abasto de agua potable en delegaciones como San Buenaventura, San Mateo Otzacatipan y Capultitlán, entre otras; la renovación del alumbrado público, que ha mejorado la seguridad y la imagen urbana, y el programa intensivo de bacheo, que ha intervenido miles de vialidades en tiempo récord, mejorando la conectividad de la capital.

Estos avances consolidan la visión de un gobierno que no se limita al discurso, sino que actúa con estrategia y resultados medibles. Ricardo Moreno ha apostado por fortalecer la confianza ciudadana desde los hechos: obras, atención directa y servicios eficientes que hoy se traducen en uno de los niveles de aprobación más altos del Estado de México.

Metodología: GobernArte S.C. realizó el estudio entre el 27 y 31 de octubre de 2025, aplicando 585 encuestas por municipio mediante un sistema digital de estratificación a través de la app “Odiseo”, que emplea inteligencia artificial para garantizar representatividad. El margen de error estimado fue de 2.5% a 3.7%, con un nivel de confianza del 95%