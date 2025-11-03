Grave accidente en la carretera Toluca-Palmillas deja un conductor herido

Toluca, Méx.- Un aparatoso accidente se registró durante la madrugada de este lunes sobre la carretera Toluca-Palmillas, luego de que un tráiler que transportaba cemento perdiera el control y volcara, dejando gravemente herido a su conductor.

De acuerdo con los primeros reportes, la pesada unidad había partido desde Puebla con aproximadamente 60 toneladas de cemento. Al llegar a la altura de Toluca, el operador perdió el control del vehículo, que terminó derribando un árbol antes de volcar sobre los carriles centrales con dirección a la capital mexiquense, lo que provocó el cierre total de la vialidad.

Paramédicos del Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM) acudieron al lugar para realizar labores de rescate, ya que el conductor quedó prensado entre los restos de la cabina. Tras varios minutos de trabajo, fue liberado y trasladado en estado grave a un hospital cercano.

Mientras tanto, elementos de la Policía Estatal aseguraron la zona y coordinaron las maniobras para retirar la pesada unidad y liberar la circulación, que permaneció cerrada durante varias horas.

Las autoridades recomendaron a los automovilistas evitar los carriles centrales de la carretera Toluca-Palmillas y extremar precauciones mientras continúan las labores de limpieza y restablecimiento del tránsito.